https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986256006.html

Суд не успеет до конца года вынести приговор Блиновской, заявила адвокат

Суд не успеет до конца года вынести приговор Блиновской, заявила адвокат - РИА Новости, 28.11.2024

Суд не успеет до конца года вынести приговор Блиновской, заявила адвокат

Савеловский суд Москвы не успеет до конца года вынести приговор блогеру, "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщила... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:37

2024-11-28T16:37

2024-11-28T16:37

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985026142_0:96:3088:1833_1920x0_80_0_0_c95b6616b7d53e82c4780d81c3ecc550.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Савеловский суд Москвы не успеет до конца года вынести приговор блогеру, "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, сообщила журналистам ее адвокат Наталья Сальникова. "Я думаю, обвинение будет еще одно или два заседания представлять доказательства, а потом передадут защите возможность представить свои доказательства. Вынести приговор до Нового года не успеют", - сказала адвокат, отвечая на вопрос РИА Новости. Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда, сообщил ранее РИА Новости ее юрист Иван Морозов. Суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

https://ria.ru/20241122/blinovskaya-1985198071.html

https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985039507.html

https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский