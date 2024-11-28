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Свидетельница рассказала, как ее втянули в дробление бизнеса Блиновской - РИА Новости, 28.11.2024
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15:37 28.11.2024 (обновлено: 16:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html
Свидетельница рассказала, как ее втянули в дробление бизнеса Блиновской
Свидетельница рассказала, как ее втянули в дробление бизнеса Блиновской - РИА Новости, 28.11.2024
Свидетельница рассказала, как ее втянули в дробление бизнеса Блиновской
Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской заявила, что подруга и деловой партнер Блиновской Лилия Орленко просила сотрудников оформлять ИП для дробления... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:37
2024-11-28T16:00
происшествия
москва
ярославль
елена блиновская
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской заявила, что подруга и деловой партнер Блиновской Лилия Орленко просила сотрудников оформлять ИП для дробления бизнеса по продаже марафонов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. Свидетельница Татьяна Остапишина, выступая по видеосвязи из суда в Ярославле, рассказала, что работала куратором марафонов, а Орленко, которая занималась организацией марафонов, попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продаж. Как пояснила свидетель, все документы подготовила бухгалтерия Блиновской, им же она передала электронную цифровую подпись, логины и пароли от счетов. "Это фактически не моя организация, не я ее контролировала", - пояснила Остапишина. Отказаться от оформления ИП она не могла под угрозой увольнения. Свидетельница указала, что у нее было двое малолетних детей и отказываться от работы она не хотела, и заявила, что ее коллегу, которая отказалась от такого предложения, уволили. "Орленко сказала, что некуда принимать деньги и нужно юрлицо, куда принимать деньги на марафоны", - добавила свидетельница. По версии следствия, Блиновская с помощью схемы дробления бизнеса не уплатила налогов на 906 миллионов рублей. Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html
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происшествия, москва, ярославль, елена блиновская
Происшествия, Москва, Ярославль, Елена Блиновская
Свидетельница рассказала, как ее втянули в дробление бизнеса Блиновской

Свидетельница заявила, что подруга Блиновской просила сотрудников оформлять ИП

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Свидетельница по делу блогера Елены Блиновской заявила, что подруга и деловой партнер Блиновской Лилия Орленко просила сотрудников оформлять ИП для дробления бизнеса по продаже марафонов, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
Свидетельница Татьяна Остапишина, выступая по видеосвязи из суда в Ярославле, рассказала, что работала куратором марафонов, а Орленко, которая занималась организацией марафонов, попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продаж.
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Как пояснила свидетель, все документы подготовила бухгалтерия Блиновской, им же она передала электронную цифровую подпись, логины и пароли от счетов. "Это фактически не моя организация, не я ее контролировала", - пояснила Остапишина.
Отказаться от оформления ИП она не могла под угрозой увольнения. Свидетельница указала, что у нее было двое малолетних детей и отказываться от работы она не хотела, и заявила, что ее коллегу, которая отказалась от такого предложения, уволили.
"Орленко сказала, что некуда принимать деньги и нужно юрлицо, куда принимать деньги на марафоны", - добавила свидетельница.
По версии следствия, Блиновская с помощью схемы дробления бизнеса не уплатила налогов на 906 миллионов рублей.
Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
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