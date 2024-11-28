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Спикер нижегородского парламента Люлин считает реалистичным бюджет региона - РИА Новости, 28.11.2024
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Нижегородская область
 
16:20 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/bjudzhet-1986259116.html
Спикер нижегородского парламента Люлин считает реалистичным бюджет региона
Спикер нижегородского парламента Люлин считает реалистичным бюджет региона - РИА Новости, 28.11.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин считает реалистичным бюджет региона
Бюджет Нижегородской области на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным, заявил председатель законодательного собрания региона... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:20
2024-11-28T16:20
нижегородская область
жкх
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Бюджет Нижегородской области на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли в первом чтении проект главного финансового документа области. Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области, доходы регионального бюджета на 2025 год сформированы в объеме 329,5 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в объеме 356,6 миллиарда рублей, дефицит составит 27 миллиардов рублей. "Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом документ сбалансированный. Он учитывает непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Больше 60% расходов в следующем году пойдет на социальную сферу, включая социальные выплаты гражданам, а также оплату труда работников бюджетной сферы. Наибольший объем финансирования будет направлен на образование, совершенствование медицинской помощи, соцподдержку", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он подчеркнул важность того, что в Нижегородской области будет развиваться инвестиционная активность, будут реализовываться крупные инвестиционные проекты, масштабные инфраструктурные проекты, среди которых продление метро, реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда", строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки для жилищного строительства, создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны "Кулибин". В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что основными приоритетами остаются поддержка семей с детьми, участников СВО и льготных категорий граждан, поддержка инвесторов, развитие агропромышленного сектора.
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жкх, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, ЖКХ, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин считает реалистичным бюджет региона

Глава нижегородского парламента Люлин: бюджет региона на 2025 год реалистичный

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Бюджет Нижегородской области на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли в первом чтении проект главного финансового документа области.
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Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области, доходы регионального бюджета на 2025 год сформированы в объеме 329,5 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в объеме 356,6 миллиарда рублей, дефицит составит 27 миллиардов рублей.
"Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом документ сбалансированный. Он учитывает непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Больше 60% расходов в следующем году пойдет на социальную сферу, включая социальные выплаты гражданам, а также оплату труда работников бюджетной сферы. Наибольший объем финансирования будет направлен на образование, совершенствование медицинской помощи, соцподдержку", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Он подчеркнул важность того, что в Нижегородской области будет развиваться инвестиционная активность, будут реализовываться крупные инвестиционные проекты, масштабные инфраструктурные проекты, среди которых продление метро, реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда", строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки для жилищного строительства, создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны "Кулибин".
В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что основными приоритетами остаются поддержка семей с детьми, участников СВО и льготных категорий граждан, поддержка инвесторов, развитие агропромышленного сектора.
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