https://ria.ru/20241128/bjudzhet-1986259116.html

Спикер нижегородского парламента Люлин считает реалистичным бюджет региона

Спикер нижегородского парламента Люлин считает реалистичным бюджет региона - РИА Новости, 28.11.2024

Спикер нижегородского парламента Люлин считает реалистичным бюджет региона

Бюджет Нижегородской области на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным, заявил председатель законодательного собрания региона... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:20

2024-11-28T16:20

2024-11-28T16:20

нижегородская область

жкх

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Бюджет Нижегородской области на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли в первом чтении проект главного финансового документа области. Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области, доходы регионального бюджета на 2025 год сформированы в объеме 329,5 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в объеме 356,6 миллиарда рублей, дефицит составит 27 миллиардов рублей. "Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом документ сбалансированный. Он учитывает непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Больше 60% расходов в следующем году пойдет на социальную сферу, включая социальные выплаты гражданам, а также оплату труда работников бюджетной сферы. Наибольший объем финансирования будет направлен на образование, совершенствование медицинской помощи, соцподдержку", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он подчеркнул важность того, что в Нижегородской области будет развиваться инвестиционная активность, будут реализовываться крупные инвестиционные проекты, масштабные инфраструктурные проекты, среди которых продление метро, реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда", строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки для жилищного строительства, создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны "Кулибин". В свою очередь заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал, что основными приоритетами остаются поддержка семей с детьми, участников СВО и льготных категорий граждан, поддержка инвесторов, развитие агропромышленного сектора.

https://ria.ru/20241125/obrascheniya-1985559600.html

https://ria.ru/20241111/proizvodstvo-1983071720.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)