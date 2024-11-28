https://ria.ru/20241128/bjudzhet-1986230486.html

Владимиров: краевой бюджет на 2025 год сохранил соцнаправленность

Владимиров: краевой бюджет на 2025 год сохранил соцнаправленность - РИА Новости, 28.11.2024

Владимиров: краевой бюджет на 2025 год сохранил соцнаправленность

Проект бюджета Ставрополья на 2025 год, разработанный правительством региона, утвержден в четверг на заседании думы края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:52

2024-11-28T14:52

2024-11-28T15:03

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

владимир владимиров

ставропольский край

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Проект бюджета Ставрополья на 2025 год, разработанный правительством региона, утвержден в четверг на заседании думы края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Приоритетными направлениями расходов краевой казны в следующем году станут: поддержка участников СВО и членов их семей, выполнение социальных обязательств перед ставропольцами, а также развитие социальной и инженерной инфраструктуры в регионе. Как следует из документа, объем расходов региональной казны на 2025 год составит 195 миллиардов рублей. Из них 41 миллиард рублей направляется на социальную поддержку населения. Свыше 41 миллиарда рублей будет направлено на развитие сферы образования. Средства пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ и детских садов. Также продолжится обновление материально-технической базы объектов образования, совершенствование инфраструктуры детских лагерей, сохранится бесплатное питание для учеников начальной школы. По поручению главы края предусмотрено финансирование для увеличения числа бюджетных мест по востребованным специальностям в учреждениях среднего профессионального образования края. В 2025 году их число в вузах и ссузах региона вырастет на 3 тысячи. На развитие здравоохранения направляется почти 37 миллиардов рублей. Из них 2,7 миллиарда рублей предусмотрены на реализацию, в том числе краевой госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения. Рекордные 9,6 миллиарда рублей направляются на модернизацию и развитие систем ЖКХ на Ставрополье. Финансовое обеспечение 11 новых национальных проектов составит 23,5 миллиарда рублей. Продолжится обновление и развитие дорожной сети региона. Объем краевого дорожного фонда-2025 составит 19,3 миллиарда рублей. Отдельная статья расходов краевой казны в 2025 году предусматривает финансирование мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более 800 миллионов рублей будет направлено на выплаты "детям войны", ремонт и восстановление воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов. "Благодарю краевых депутатов за совместную работу. Мы получили тщательно проработанный бюджет, который сохраняет социальную направленность. В нем четко расставлены приоритеты. В первую очередь, это поддержка специальной военной операции, зарплаты работников бюджетной сферы, выплата социальных пособий. Также продолжаем развитие сфер, которые напрямую влияют на качество жизни земляков. Дороги, ЖКХ, образование, медицина и другие сферы – поэтапно обновляем и развиваем важные для людей объекты, вкладываемся в реальные дела", - сказал губернатор региона Владимир Владимиров. Он добавил, что работа предстоит большая. Важно уже сейчас ее спланировать, что в начале года запустить в работу все проекты.

https://ria.ru/20241127/vladimirov-1986095185.html

https://ria.ru/20241126/vladimirov-1985844224.html

https://ria.ru/20241114/stavropole-1983698754.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир владимиров