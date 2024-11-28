"Плоский дом" в Москве получит архитектурно-художественную подсветку
Бирюков: "Плоский дом" в Москве получит архитектурно-художественную подсветку
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, расположенного по адресу: улица Таганская, дом 1/2, строение 2. Оно было построено в 1914 году в стиле неоклассицизма и известно как "плоский дом" - если посмотреть сбоку, кажется, что его ширина всего полтора-два метра. Работы стартуют в ближайшее время и будут завершены до конца этого года", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов.
"Светильники будут установлены по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности - выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса. В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.