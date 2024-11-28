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"Плоский дом" в Москве получит архитектурно-художественную подсветку - РИА Новости, 28.11.2024
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"Плоский дом" в Москве получит архитектурно-художественную подсветку
"Плоский дом" в Москве получит архитектурно-художественную подсветку - РИА Новости, 28.11.2024
"Плоский дом" в Москве получит архитектурно-художественную подсветку
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:15
2024-11-28T12:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, расположенного по адресу: улица Таганская, дом 1/2, строение 2. Оно было построено в 1914 году в стиле неоклассицизма и известно как "плоский дом" - если посмотреть сбоку, кажется, что его ширина всего полтора-два метра. Работы стартуют в ближайшее время и будут завершены до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов. "Светильники будут установлены по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности - выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса. В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
https://realty.ria.ru/20241128/puteshestvie-1985785431.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
"Плоский дом" в Москве получит архитектурно-художественную подсветку

Бирюков: "Плоский дом" в Москве получит архитектурно-художественную подсветку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, расположенного по адресу: улица Таганская, дом 1/2, строение 2. Оно было построено в 1914 году в стиле неоклассицизма и известно как "плоский дом" - если посмотреть сбоку, кажется, что его ширина всего полтора-два метра. Работы стартуют в ближайшее время и будут завершены до конца этого года", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов.
"Светильники будут установлены по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности - выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса. В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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