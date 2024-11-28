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Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" проведена на востоке Москвы - РИА Новости, 28.11.2024
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Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" проведена на востоке Москвы
Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" проведена на востоке Москвы - РИА Новости, 28.11.2024
Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" проведена на востоке Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пруда "Радуга 2" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:11
2024-11-28T12:11
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пруда "Радуга 2" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Этот водоем находится в парке "Радуга" недалеко от усадьбы Кусково и входит в каскад известный как Большой Графский пруд. Два года назад обновили соседний пруд - "Радуга 1", в этом году провели работы на втором. На дне пруда скопилось большое количество иловых отложений, которые провоцировали цветение акватории, наблюдались разрушения участков береговой полосы, поэтому было принято решение о комплексной реабилитации", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 1,1 гектара очистили от иловых отложений и грунта, что позволило увеличить среднюю глубину до нормативных отметок. Теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей. "Выполнен ремонт береговой полосы протяженностью 419 метров. Согласно технологии, вначале демонтировали верхний слой берегового укрепления, после этого провели зачистку бетонных конструкций и монтаж армирующей сетки, которую заполнили цементирующей смесью под давлением. Благодаря такой технологии повышается крепость и морозостойкость всей конструкции", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов. -0-
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" проведена на востоке Москвы

Бирюков: городское хозяйство Москвы провели реабилитацию пруда "Радуга 2"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию пруда "Радуга 2" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Этот водоем находится в парке "Радуга" недалеко от усадьбы Кусково и входит в каскад известный как Большой Графский пруд. Два года назад обновили соседний пруд - "Радуга 1", в этом году провели работы на втором. На дне пруда скопилось большое количество иловых отложений, которые провоцировали цветение акватории, наблюдались разрушения участков береговой полосы, поэтому было принято решение о комплексной реабилитации", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 1,1 гектара очистили от иловых отложений и грунта, что позволило увеличить среднюю глубину до нормативных отметок. Теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей.
"Выполнен ремонт береговой полосы протяженностью 419 метров. Согласно технологии, вначале демонтировали верхний слой берегового укрепления, после этого провели зачистку бетонных конструкций и монтаж армирующей сетки, которую заполнили цементирующей смесью под давлением. Благодаря такой технологии повышается крепость и морозостойкость всей конструкции", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов. -0-
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