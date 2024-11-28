https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986158978.html

Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину

Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину - РИА Новости, 28.11.2024

Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину

Финляндия в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину, сообщила в четверг финская оборонная компания Summa Defence. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:24

2024-11-28T10:24

2024-11-28T11:16

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Финляндия в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину, сообщила в четверг финская оборонная компания Summa Defence. "Финская группа компаний Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, совместно со своими украинскими партнерами создает в Финляндии завод по производству беспилотников… Планируется, что широкомасштабное производство БПЛА начнется в первой половине 2025 года", - говорится в сообщении.Как отмечает компания, цель такого завода заключается в наращивании производства беспилотников, используемых в конфликте на Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе. Компания Summa Defense создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, запустит совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html

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технологии, украина, финляндия, россия, сергей лавров, нато, в мире