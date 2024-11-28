Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину
Компания Summa Defence начнет производить беспилотники для поставок на Украину
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Финляндия в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину, сообщила в четверг финская оборонная компания Summa Defence.
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"Финская группа компаний Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, совместно со своими украинскими партнерами создает в Финляндии завод по производству беспилотников… Планируется, что широкомасштабное производство БПЛА начнется в первой половине 2025 года", - говорится в сообщении.
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Компания Summa Defense создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, запустит совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.
Помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.