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Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
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10:24 28.11.2024 (обновлено: 11:16 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986158978.html
Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину
Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину
Финляндия в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину, сообщила в четверг финская оборонная компания Summa Defence. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:24
2024-11-28T11:16
технологии
украина
финляндия
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Финляндия в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину, сообщила в четверг финская оборонная компания Summa Defence. &quot;Финская группа компаний Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, совместно со своими украинскими партнерами создает в Финляндии завод по производству беспилотников… Планируется, что широкомасштабное производство БПЛА начнется в первой половине 2025 года&quot;, - говорится в сообщении.Как отмечает компания, цель такого завода заключается в наращивании производства беспилотников, используемых в конфликте на Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе. Компания Summa Defense создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, запустит совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html
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технологии, украина, финляндия, россия, сергей лавров, нато, в мире
Технологии, Украина, Финляндия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину

Компания Summa Defence начнет производить беспилотники для поставок на Украину

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Финляндия в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину, сообщила в четверг финская оборонная компания Summa Defence.
«

"Финская группа компаний Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, совместно со своими украинскими партнерами создает в Финляндии завод по производству беспилотников… Планируется, что широкомасштабное производство БПЛА начнется в первой половине 2025 года", - говорится в сообщении.

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Как отмечает компания, цель такого завода заключается в наращивании производства беспилотников, используемых в конфликте на Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе.
Компания Summa Defense создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, запустит совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.
Помимо производства БПЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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