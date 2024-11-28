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В Ростовской области ночью уничтожили два БПЛА
В Ростовской области ночью уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 28.11.2024
В Ростовской области ночью уничтожили два БПЛА
Два БПЛА уничтожены ночью в Таганроге и Каменске Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:47
2024-11-28T05:47
2024-11-28T05:47
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
юрий слюсарь
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены ночью в Таганроге и Каменске Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "За ночь в Ростовской области уничтожено два БПЛА: по одному в Таганроге и Каменске. Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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ростовская область, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ночью уничтожили два БПЛА
За ночь в Таганронге и Каменске уничтожено два БПЛА, пострадавших нет