https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986132065.html

В Ростовской области ночью уничтожили два БПЛА

В Ростовской области ночью уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 28.11.2024

В Ростовской области ночью уничтожили два БПЛА

Два БПЛА уничтожены ночью в Таганроге и Каменске Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T05:47

2024-11-28T05:47

2024-11-28T05:47

специальная военная операция на украине

ростовская область

таганрог

юрий слюсарь

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены ночью в Таганроге и Каменске Ростовской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "За ночь в Ростовской области уничтожено два БПЛА: по одному в Таганроге и Каменске. Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986130251.html

ростовская область

таганрог

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ростовская область, таганрог, юрий слюсарь