https://ria.ru/20241128/bespilotnik-1986337225.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.11.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T21:50
2024-11-28T21:50
2024-11-28T21:50
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать восьмого ноября около 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью