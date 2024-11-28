https://ria.ru/20241128/bespilotnik-1986337225.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 28.11.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:50

2024-11-28T21:50

2024-11-28T21:50

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать восьмого ноября около 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина