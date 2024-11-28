Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кузбассе
Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кемеровской области
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 28 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовным делам об истязании ребенка в Кемеровской области и халатности должностных лиц, сообщается в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации.
Сообщалось, что пропавший из дома в городе Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима. Уточнялось, что отчим заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо. В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики также возбуждено и уголовное дело по статье 293 УК РФ.
"Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникова А.С. доклад о ходе расследования уголовных дел и причинах произошедшего", - говорится в сообщении.
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