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Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кузбассе - РИА Новости, 28.11.2024
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21:08 28.11.2024 (обновлено: 21:22 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html
Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кузбассе
Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кузбассе - РИА Новости, 28.11.2024
Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кузбассе
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовным делам об истязании ребенка в Кемеровской области и халатности должностных лиц,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T21:08
2024-11-28T21:22
происшествия
россия
кемеровская область
прокопьевск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 28 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовным делам об истязании ребенка в Кемеровской области и халатности должностных лиц, сообщается в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации. Сообщалось, что пропавший из дома в городе Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима. Уточнялось, что отчим заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо. В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики также возбуждено и уголовное дело по статье 293 УК РФ. "Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникова А.С. доклад о ходе расследования уголовных дел и причинах произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241120/samara-1984913386.html
россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, прокопьевск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Прокопьевск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кузбассе

Бастрыкин запросил доклад по делам об истязании ребенка в Кемеровской области

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 28 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовным делам об истязании ребенка в Кемеровской области и халатности должностных лиц, сообщается в официальном канале Следственного комитета Российской Федерации.
Сообщалось, что пропавший из дома в городе Прокопьевске 26 ноября 12-летний мальчик был найден живым 28 ноября в одном из супермаркетов города. Выяснилось, что он ушел из дома из-за издевательств отчима. Уточнялось, что отчим заставлял спать ребенка без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал пасынку лицо. В отношении мужчины заведено уголовное дело п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. По факту халатности в действиях должностных лиц органов системы профилактики также возбуждено и уголовное дело по статье 293 УК РФ.
"Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникова А.С. доклад о ходе расследования уголовных дел и причинах произошедшего", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьПрокопьевскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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