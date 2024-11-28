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На Северном обходе Твери создана крупная автозаправочная станция - РИА Новости, 28.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:19 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/azs-1986203278.html
На Северном обходе Твери создана крупная автозаправочная станция
На Северном обходе Твери создана крупная автозаправочная станция - РИА Новости, 28.11.2024
На Северном обходе Твери создана крупная автозаправочная станция
На 176 километре трассы М-11 "Нева" - Северном обходе Твери открыт крупный многофункциональный заправочный комплекс (МФЗ), сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:19
2024-11-28T13:19
тверская область
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россия
игорь руденя
владимир путин
тверская область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На 176 километре трассы М-11 "Нева" - Северном обходе Твери открыт крупный многофункциональный заправочный комплекс (МФЗ), сообщает пресс-служба правительства Тверской области. С работой комплекса в четверг ознакомился губернатор Игорь Руденя. Площадь АЗС составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Создано 75 рабочих мест. На МФЗ представлены все необходимые виды услуг при поездках на дальние и близкие расстояния. В состав комплекса входит торговый зал, кафе, двухуровневая летняя терраса, комната матери и ребенка, детский уголок, аптека, прачечная и душевые, кассы самообслуживания, спортивная и детские площадки, зона для выгула домашних животных, парковка для легковых автомобилей, автобусные остановки для посадки и высадки пассажиров. Также обустроены места для грузовых автомобилей и мототранспорта, пост подкачки шин с модулем пылесоса и розливом стеклоомывающей жидкости, функционирует сателлит - топливораздаточный вентиль, предназначенный для высокоскоростной заправки. Одновременно на АЗС может заправляться 24 транспортных средства. Движение по завершающему участку трассы М-11 "Нева" – Северного обхода города Твери 16 июля этого года открыл президент России Владимир Путин при участии губернатора Игоря Рудени, представителей федерального правительства, компании "Автодор", дорожных организаций, строивших трассу. Северный обход Твери – участок дороги высшей технической категории с четырьмя полосами движения, разделенными транспортными потоками и освещением на всем протяжении. На протяжении Северного обхода возведены четыре транспортные развязки, 28 путепроводов и мостов, в том числе и самое масштабное сооружение – мост через Волгу. Ввод Северного обхода Твери повысил транспортную доступность ряда муниципалитетов Верхневолжья, их туристический потенциал. Работа по улучшению качества дорожного сервиса также является важнейшим фактором для увеличения туристического потока. Всего на М-11 "Нева" сейчас работает 17 многофункциональных зон. С января по октябрь 2024 года пользователи посетили их 2,9 миллиона раз, в среднем это 53 тысячи человек в месяц на одной МФЗ.
https://ria.ru/20241127/deti-1986063973.html
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тверь, россия, игорь руденя, владимир путин, тверская область
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Владимир Путин, Тверская область
На Северном обходе Твери создана крупная автозаправочная станция

Правительство Тверской области: на трассе М-11 "Нева" создана крупная АЗС

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с работой автозаправочной станции на Северном обходе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с работой автозаправочной станции на Северном обходе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с работой автозаправочной станции на Северном обходе
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На 176 километре трассы М-11 "Нева" - Северном обходе Твери открыт крупный многофункциональный заправочный комплекс (МФЗ), сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
С работой комплекса в четверг ознакомился губернатор Игорь Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Профилактику безопасности детей в зимние каникулы усилили в Верхневолжье
27 ноября, 18:13
Площадь АЗС составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Создано 75 рабочих мест. На МФЗ представлены все необходимые виды услуг при поездках на дальние и близкие расстояния.
В состав комплекса входит торговый зал, кафе, двухуровневая летняя терраса, комната матери и ребенка, детский уголок, аптека, прачечная и душевые, кассы самообслуживания, спортивная и детские площадки, зона для выгула домашних животных, парковка для легковых автомобилей, автобусные остановки для посадки и высадки пассажиров. Также обустроены места для грузовых автомобилей и мототранспорта, пост подкачки шин с модулем пылесоса и розливом стеклоомывающей жидкости, функционирует сателлит - топливораздаточный вентиль, предназначенный для высокоскоростной заправки. Одновременно на АЗС может заправляться 24 транспортных средства.
Движение по завершающему участку трассы М-11 "Нева" – Северного обхода города Твери 16 июля этого года открыл президент России Владимир Путин при участии губернатора Игоря Рудени, представителей федерального правительства, компании "Автодор", дорожных организаций, строивших трассу.
Северный обход Твери – участок дороги высшей технической категории с четырьмя полосами движения, разделенными транспортными потоками и освещением на всем протяжении. На протяжении Северного обхода возведены четыре транспортные развязки, 28 путепроводов и мостов, в том числе и самое масштабное сооружение – мост через Волгу.
Ввод Северного обхода Твери повысил транспортную доступность ряда муниципалитетов Верхневолжья, их туристический потенциал.
Работа по улучшению качества дорожного сервиса также является важнейшим фактором для увеличения туристического потока.
Всего на М-11 "Нева" сейчас работает 17 многофункциональных зон. С января по октябрь 2024 года пользователи посетили их 2,9 миллиона раз, в среднем это 53 тысячи человек в месяц на одной МФЗ.
Работы на электросетях в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях
27 ноября, 17:53
 
Тверская областьТверьРоссияИгорь РуденяВладимир ПутинТверская область
 
 
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