https://ria.ru/20241128/azs-1986203278.html

На Северном обходе Твери создана крупная автозаправочная станция

На Северном обходе Твери создана крупная автозаправочная станция - РИА Новости, 28.11.2024

На Северном обходе Твери создана крупная автозаправочная станция

На 176 километре трассы М-11 "Нева" - Северном обходе Твери открыт крупный многофункциональный заправочный комплекс (МФЗ), сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:19

2024-11-28T13:19

2024-11-28T13:19

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. На 176 километре трассы М-11 "Нева" - Северном обходе Твери открыт крупный многофункциональный заправочный комплекс (МФЗ), сообщает пресс-служба правительства Тверской области. С работой комплекса в четверг ознакомился губернатор Игорь Руденя. Площадь АЗС составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Создано 75 рабочих мест. На МФЗ представлены все необходимые виды услуг при поездках на дальние и близкие расстояния. В состав комплекса входит торговый зал, кафе, двухуровневая летняя терраса, комната матери и ребенка, детский уголок, аптека, прачечная и душевые, кассы самообслуживания, спортивная и детские площадки, зона для выгула домашних животных, парковка для легковых автомобилей, автобусные остановки для посадки и высадки пассажиров. Также обустроены места для грузовых автомобилей и мототранспорта, пост подкачки шин с модулем пылесоса и розливом стеклоомывающей жидкости, функционирует сателлит - топливораздаточный вентиль, предназначенный для высокоскоростной заправки. Одновременно на АЗС может заправляться 24 транспортных средства. Движение по завершающему участку трассы М-11 "Нева" – Северного обхода города Твери 16 июля этого года открыл президент России Владимир Путин при участии губернатора Игоря Рудени, представителей федерального правительства, компании "Автодор", дорожных организаций, строивших трассу. Северный обход Твери – участок дороги высшей технической категории с четырьмя полосами движения, разделенными транспортными потоками и освещением на всем протяжении. На протяжении Северного обхода возведены четыре транспортные развязки, 28 путепроводов и мостов, в том числе и самое масштабное сооружение – мост через Волгу. Ввод Северного обхода Твери повысил транспортную доступность ряда муниципалитетов Верхневолжья, их туристический потенциал. Работа по улучшению качества дорожного сервиса также является важнейшим фактором для увеличения туристического потока. Всего на М-11 "Нева" сейчас работает 17 многофункциональных зон. С января по октябрь 2024 года пользователи посетили их 2,9 миллиона раз, в среднем это 53 тысячи человек в месяц на одной МФЗ.

https://ria.ru/20241127/deti-1986063973.html

https://ria.ru/20241127/verhnevolzhe-1986057404.html

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тверь, россия, игорь руденя, владимир путин, тверская область