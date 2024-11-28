https://ria.ru/20241128/anokhin-1986321915.html
Анохин: в медучреждения Смоленщины поступят 40 единиц оборудования за месяц
Анохин: в медучреждения Смоленщины поступят 40 единиц оборудования за месяц - РИА Новости, 28.11.2024
Анохин: в медучреждения Смоленщины поступят 40 единиц оборудования за месяц
Медицинские учреждения Смоленской области в декабре текущего года получат 40 единиц нового оборудования, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:27
2024-11-28T19:27
2024-11-28T19:27
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Медицинские учреждения Смоленской области в декабре текущего года получат 40 единиц нового оборудования, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Это будет сделано в рамках национального проекта "Здравоохранение". Среди оборудования - современные флюорографы, маммографы, компьютерные томографы, аппараты УЗИ для сердца и сосудов. "Флюорографы установят в Вяземской, Демидовской, Ельнинской, Сафоновской, Смоленской центральных районных больницах и в поликлинике №6 в Смоленске", - написал Анохин в своем телеграм-канале. И добавил, что маммографы поступят в Гагаринскую, Дорогобужскую, Монастырщинскую, Руднянскую районные больницы и поликлиники №6 и №8 в Смоленске. Кроме того, ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов появятся в Гагаринской, Дорогобужской, Ельнинской ЦРБ, Детской клинической больнице, Клинической больнице №1, Клиническом родильном доме и в поликлиниках №4 и №6 в Смоленске. Также два новых компьютерных томографа заработают в Рославльской ЦРБ и в поликлинике №6 в Смоленске.
https://ria.ru/20241128/anokhin-1986301491.html
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смоленск, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: в медучреждения Смоленщины поступят 40 единиц оборудования за месяц
Анохин: медучреждения Смоленщины получат в декабре 40 единиц оборудования
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Медицинские учреждения Смоленской области в декабре текущего года получат 40 единиц нового оборудования, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Это будет сделано в рамках национального проекта "Здравоохранение". Среди оборудования - современные флюорографы, маммографы, компьютерные томографы, аппараты УЗИ для сердца и сосудов.
"Флюорографы установят в Вяземской, Демидовской, Ельнинской, Сафоновской, Смоленской центральных районных больницах и в поликлинике №6 в Смоленске", - написал Анохин
в своем телеграм-канале.
И добавил, что маммографы поступят в Гагаринскую, Дорогобужскую, Монастырщинскую, Руднянскую районные больницы и поликлиники №6 и №8 в Смоленске
.
Кроме того, ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов появятся в Гагаринской, Дорогобужской, Ельнинской ЦРБ, Детской клинической больнице, Клинической больнице №1, Клиническом родильном доме и в поликлиниках №4 и №6 в Смоленске.
Также два новых компьютерных томографа заработают в Рославльской ЦРБ и в поликлинике №6 в Смоленске.