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Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора - РИА Новости, 28.11.2024
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Смоленская область
 
18:01 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/anokhin-1986301491.html
Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора
Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора - РИА Новости, 28.11.2024
Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора
Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с делегацией региона принял участие в работе XXVI Всемирного Русского Народного Собора, который проходил в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:01
2024-11-28T18:01
смоленская область
россия
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с делегацией региона принял участие в работе XXVI Всемирного Русского Народного Собора, который проходил в Храме Христа Спасителя. "Одна из главных тем обсуждения – внешние и внутренние вызовы для русского мира и нашей страны с учетом современной мировой обстановки. Сильную и глубокую речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, безусловно, можно расценивать как ясные руководящие принципы в стратегическом развитии общества, страны и каждого региона. Рад, что мы движемся в этом направлении", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона, выступая на пленарном заседании собора, поделился региональной стратегией развития. "Рассказал о работе, которую мы ведем по ключевым приоритетам – поддержке участников СВО и их родных, помощи семьям и повышению рождаемости, укреплению межнационального согласия, продвижению духовно-нравственных ценностей в образовании и воспитании, взаимодействии духовных и светских властей", - отметил он. Также Анохин рассказал о роли смоленской земли в судьбе России, становлении и укреплении государственности, борьбе за свободу и суверенитет Отечества. "Смоленщина впитала в себя и Восток, и Запад, культуры и традиции многих народов, для которых стала родным и навсегда русским домом. Смоленск – западный форпост России, который многократно оказывался в осаде, горел и был разрушен, но никогда не был покорен. Во все времена он сохраняет русский культурный код и передает его из поколения в поколение. Сегодня враг в очередной раз посягает на жизнь и будущее нашей страны. История повторяется, но снова доказывает, что сила русского народа – в единстве, патриотизме и вере. С ними России не страшны никакие вызовы и угрозы", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20241128/aborty-1986296845.html
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россия, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора

Губернатор Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с делегацией региона принял участие в работе XXVI Всемирного Русского Народного Собора, который проходил в Храме Христа Спасителя.
"Одна из главных тем обсуждения – внешние и внутренние вызовы для русского мира и нашей страны с учетом современной мировой обстановки. Сильную и глубокую речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, безусловно, можно расценивать как ясные руководящие принципы в стратегическом развитии общества, страны и каждого региона. Рад, что мы движемся в этом направлении", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Глава региона, выступая на пленарном заседании собора, поделился региональной стратегией развития.
"Рассказал о работе, которую мы ведем по ключевым приоритетам – поддержке участников СВО и их родных, помощи семьям и повышению рождаемости, укреплению межнационального согласия, продвижению духовно-нравственных ценностей в образовании и воспитании, взаимодействии духовных и светских властей", - отметил он.
Также Анохин рассказал о роли смоленской земли в судьбе России, становлении и укреплении государственности, борьбе за свободу и суверенитет Отечества.
"Смоленщина впитала в себя и Восток, и Запад, культуры и традиции многих народов, для которых стала родным и навсегда русским домом. Смоленск – западный форпост России, который многократно оказывался в осаде, горел и был разрушен, но никогда не был покорен. Во все времена он сохраняет русский культурный код и передает его из поколения в поколение. Сегодня враг в очередной раз посягает на жизнь и будущее нашей страны. История повторяется, но снова доказывает, что сила русского народа – в единстве, патриотизме и вере. С ними России не страшны никакие вызовы и угрозы", - отметил губернатор.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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