Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора
Губернатор Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с делегацией региона принял участие в работе XXVI Всемирного Русского Народного Собора, который проходил в Храме Христа Спасителя.
"Одна из главных тем обсуждения – внешние и внутренние вызовы для русского мира и нашей страны с учетом современной мировой обстановки. Сильную и глубокую речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, безусловно, можно расценивать как ясные руководящие принципы в стратегическом развитии общества, страны и каждого региона. Рад, что мы движемся в этом направлении", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Глава региона, выступая на пленарном заседании собора, поделился региональной стратегией развития.
"Рассказал о работе, которую мы ведем по ключевым приоритетам – поддержке участников СВО и их родных, помощи семьям и повышению рождаемости, укреплению межнационального согласия, продвижению духовно-нравственных ценностей в образовании и воспитании, взаимодействии духовных и светских властей", - отметил он.
Также Анохин рассказал о роли смоленской земли в судьбе России, становлении и укреплении государственности, борьбе за свободу и суверенитет Отечества.
"Смоленщина впитала в себя и Восток, и Запад, культуры и традиции многих народов, для которых стала родным и навсегда русским домом. Смоленск – западный форпост России, который многократно оказывался в осаде, горел и был разрушен, но никогда не был покорен. Во все времена он сохраняет русский культурный код и передает его из поколения в поколение. Сегодня враг в очередной раз посягает на жизнь и будущее нашей страны. История повторяется, но снова доказывает, что сила русского народа – в единстве, патриотизме и вере. С ними России не страшны никакие вызовы и угрозы", - отметил губернатор.