https://ria.ru/20241128/anokhin-1986301491.html

Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора

Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора - РИА Новости, 28.11.2024

Анохин поучаствовал в работе Всемирного Русского Народного Собора

Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с делегацией региона принял участие в работе XXVI Всемирного Русского Народного Собора, который проходил в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:01

2024-11-28T18:01

2024-11-28T18:01

смоленская область

россия

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин вместе с делегацией региона принял участие в работе XXVI Всемирного Русского Народного Собора, который проходил в Храме Христа Спасителя. "Одна из главных тем обсуждения – внешние и внутренние вызовы для русского мира и нашей страны с учетом современной мировой обстановки. Сильную и глубокую речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, безусловно, можно расценивать как ясные руководящие принципы в стратегическом развитии общества, страны и каждого региона. Рад, что мы движемся в этом направлении", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона, выступая на пленарном заседании собора, поделился региональной стратегией развития. "Рассказал о работе, которую мы ведем по ключевым приоритетам – поддержке участников СВО и их родных, помощи семьям и повышению рождаемости, укреплению межнационального согласия, продвижению духовно-нравственных ценностей в образовании и воспитании, взаимодействии духовных и светских властей", - отметил он. Также Анохин рассказал о роли смоленской земли в судьбе России, становлении и укреплении государственности, борьбе за свободу и суверенитет Отечества. "Смоленщина впитала в себя и Восток, и Запад, культуры и традиции многих народов, для которых стала родным и навсегда русским домом. Смоленск – западный форпост России, который многократно оказывался в осаде, горел и был разрушен, но никогда не был покорен. Во все времена он сохраняет русский культурный код и передает его из поколения в поколение. Сегодня враг в очередной раз посягает на жизнь и будущее нашей страны. История повторяется, но снова доказывает, что сила русского народа – в единстве, патриотизме и вере. С ними России не страшны никакие вызовы и угрозы", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20241128/aborty-1986296845.html

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россия

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россия, смоленская область, василий анохин