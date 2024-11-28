https://ria.ru/20241128/ambulatorija-1986279438.html
В Астраханской области отремонтируют врачебную амбулаторию
В Астраханской области отремонтируют врачебную амбулаторию - РИА Новости, 28.11.2024
В Астраханской области отремонтируют врачебную амбулаторию
Врачебную амбулаторию Володарской районной больницы Астраханской области капитально отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:09
2024-11-28T17:09
2024-11-28T17:40
общество
астраханская область
россия
игорь бабушкин
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Врачебную амбулаторию Володарской районной больницы Астраханской области капитально отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Капитально отремонтируем врачебную амбулаторию в селе Сизый Бугор Володарского района", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что медучреждение расположено в одноэтажном здании, которому 36 лет. За все время серьезного ремонта там не проводилось. На сегодняшний день износ объекта превышает 60%, при этом амбулатория обслуживает детей и взрослых из семи близлежащих населенных пунктов. С просьбой о проведении там капитального ремонта обратилась местная жительница. "Разобрали этот вопрос в рамках личного приема граждан, который сегодня по поручению президента РФ (Владимира Путина) провел его полномочный представитель в ЮФО Владимир Васильевич Устинов", - отметил Бабушкин. Он добавил, что о состоянии данного медучреждения известно, ранее проводилось его детальное обследование. В 2025 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется полностью отремонтировать амбулаторию. В регионе ведется большая работа, чтобы обеспечить жителей Астраханской области качественной медицинской помощью. Так, в планах на 2025 год отремонтировать еще десять медучреждений и построить 14 новых.
https://ria.ru/20241028/astrakhan-1980551420.html
https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астраханская область, россия, игорь бабушкин, владимир путин
Общество, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Астраханская область
В Астраханской области отремонтируют врачебную амбулаторию
Губернатор Бабушкин: в Астраханской области отремонтируют врачебную амбулаторию
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Врачебную амбулаторию Володарской районной больницы Астраханской области капитально отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Капитально отремонтируем врачебную амбулаторию в селе Сизый Бугор Володарского района", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что медучреждение расположено в одноэтажном здании, которому 36 лет. За все время серьезного ремонта там не проводилось. На сегодняшний день износ объекта превышает 60%, при этом амбулатория обслуживает детей и взрослых из семи близлежащих населенных пунктов.
С просьбой о проведении там капитального ремонта обратилась местная жительница.
"Разобрали этот вопрос в рамках личного приема граждан, который сегодня по поручению президента РФ (Владимира Путина) провел его полномочный представитель в ЮФО Владимир Васильевич Устинов", - отметил Бабушкин
.
Он добавил, что о состоянии данного медучреждения известно, ранее проводилось его детальное обследование. В 2025 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется полностью отремонтировать амбулаторию.
В регионе ведется большая работа, чтобы обеспечить жителей Астраханской области качественной медицинской помощью. Так, в планах на 2025 год отремонтировать еще десять медучреждений и построить 14 новых.