https://ria.ru/20241128/ambulatorija-1986279438.html

В Астраханской области отремонтируют врачебную амбулаторию

В Астраханской области отремонтируют врачебную амбулаторию - РИА Новости, 28.11.2024

В Астраханской области отремонтируют врачебную амбулаторию

Врачебную амбулаторию Володарской районной больницы Астраханской области капитально отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил губернатор региона... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:09

2024-11-28T17:09

2024-11-28T17:40

общество

астраханская область

россия

игорь бабушкин

владимир путин

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя - РИА Новости. Врачебную амбулаторию Володарской районной больницы Астраханской области капитально отремонтируют по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Капитально отремонтируем врачебную амбулаторию в селе Сизый Бугор Володарского района", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что медучреждение расположено в одноэтажном здании, которому 36 лет. За все время серьезного ремонта там не проводилось. На сегодняшний день износ объекта превышает 60%, при этом амбулатория обслуживает детей и взрослых из семи близлежащих населенных пунктов. С просьбой о проведении там капитального ремонта обратилась местная жительница. "Разобрали этот вопрос в рамках личного приема граждан, который сегодня по поручению президента РФ (Владимира Путина) провел его полномочный представитель в ЮФО Владимир Васильевич Устинов", - отметил Бабушкин. Он добавил, что о состоянии данного медучреждения известно, ранее проводилось его детальное обследование. В 2025 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" планируется полностью отремонтировать амбулаторию. В регионе ведется большая работа, чтобы обеспечить жителей Астраханской области качественной медицинской помощью. Так, в планах на 2025 год отремонтировать еще десять медучреждений и построить 14 новых.

https://ria.ru/20241028/astrakhan-1980551420.html

https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html

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Артем Смирнов

общество, астраханская область, россия, игорь бабушкин, владимир путин