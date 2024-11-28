https://ria.ru/20241128/aeroflot-1986298369.html

"Аэрофлот" открыл продажи на дополнительные рейсы из Москвы в города ДФО

"Аэрофлот" открыл продажи на дополнительные рейсы из Москвы в города ДФО - РИА Новости, 28.11.2024

"Аэрофлот" открыл продажи на дополнительные рейсы из Москвы в города ДФО

"Аэрофлот" дал старт продажам билетов на новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:52

2024-11-28T17:52

2024-11-28T17:52

москва

красноярск

дальний восток

аэрофлот

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" дал старт продажам билетов на новые транзитные рейсы из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что транзитные рейсы из Москвы в пункты ДФО с посадкой в Красноярске станут дополнением к существующей дальневосточной программе полетов. Пассажирам доступны билеты на весь маршрут из Москвы в дальневосточные города и обратно и на отдельные сегменты, включая перелеты как между Красноярском и пунктами Дальнего Востока, так и между Красноярском и Москвой. Дополнительные рейсы из Красноярска в пункты Дальнего Востока — часть стратегии по дальнейшему развитию сибирского хаба Группы "Аэрофлот". При этом частота прямых рейсов из Москвы и Красноярска в города ДФО останется прежней. Программы субсидируемых государством перевозок и собственных "плоских" тарифов "Аэрофлота" не изменятся. В зависимости от спроса и загрузки авиакомпания рассмотрит введение дополнительных прямых рейсов из Москвы в города Дальнего Востока на широкофюзеляжных самолетах, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241127/aeroflot-1986024318.html

https://ria.ru/20241126/aeroflot-1985781839.html

москва

красноярск

дальний восток

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москва, красноярск, дальний восток, аэрофлот