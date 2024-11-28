https://ria.ru/20241128/abkhaziya-1986313475.html

В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в пособничестве СБУ

В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в пособничестве СБУ - РИА Новости, 28.11.2024

В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в пособничестве СБУ

Сотрудники службы госбезопасности Абхазии задержали двух россиян, один из которых подозревается в пособничестве СБУ Украины, другой – в дезертирстве, говорится... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:50

2024-11-28T18:50

2024-11-28T19:07

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СУХУМ, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники службы госбезопасности Абхазии задержали двух россиян, один из которых подозревается в пособничестве СБУ Украины, другой – в дезертирстве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства республики. "Павел Копцев и Владислав Лисов приехали в Абхазию по фальшивым документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию при посредничестве граждан Абхазии", - сообщает пресс-служба СГБ. По данным ведомства, "известно, что Копцев по поручению СБУ занимался подготовкой к диверсионно-подрывной деятельности на территории РФ, а именно сбором беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой". "Лисов также находился в розыске на территории РФ. Являясь военнослужащим минобороны РФ, он самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы", - говорится в сообщении. Задержанные были переданы ФСБ России по партнерским каналам, сообщает пресс-служба СГБ.

https://ria.ru/20241124/sbu-1985410168.html

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