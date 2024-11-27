https://ria.ru/20241127/zoopark-1986059525.html

Старейшей белой медведице в Московском зоопарке исполнилось 30 лет

Старейшей белой медведице в Московском зоопарке исполнилось 30 лет - РИА Новости, 27.11.2024

Старейшей белой медведице в Московском зоопарке исполнилось 30 лет

Старейшей белой медведице Московского зоопарка Симоне исполнилось 30 лет, за свою жизнь она родила 15 медвежат, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:57

2024-11-27T17:57

2024-11-27T17:57

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Старейшей белой медведице Московского зоопарка Симоне исполнилось 30 лет, за свою жизнь она родила 15 медвежат, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Симоне, которая сейчас живет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сегодня исполнилось 30 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что большую часть своей жизни медведица прожила в столице: здесь она выросла и родила 15 медвежат. Сегодня потомки Симоны живут в зоопарках России, а также в Европе, Японии и Австралии. "Медведица Симона родилась в Ленинградском зоопарке 27 ноября 1994 года. Однако уже через год, еще медвежонком, она переехала в столицу. Здесь Симону соединили с самцом Врангелем, полученным из природы. В 2000 году у пары родилась здоровая двойня. Затем детеныши у них появлялись буквально каждые два-три года", - рассказали в зоопарке. Как отмечается в сообщении, в 2011 году Симона родила сразу троих медвежат. Это редкость не только для медведей в природе, но и для их сородичей, содержащихся в зоопарках. Кроме того, даже если это происходит, то в естественной среде обитания обычно выживает всего один, в лучшем случае два медвежонка - прокормить троих детенышей самке крайне сложно. Однако в зоопарке медведице не нужно думать о добыче корма, поэтому она вполне способна выкормить и вырастить даже трех медвежат, добавили в зоопарке. "Можно сказать, что 15 детенышей – это рекорд для белого медведя. В природе такие случаи крайне редки, если не сказать, что уникальны. С каждым из своих детенышей Симона проявляла себя как невероятно ласковая и заботливая мать. Она много времени проводила с малышами, обучала их, играла с ними, помогала им исследовать окружающий мир", - отмечается в сообщении зоосада.

https://ria.ru/20241102/medvezhonok-1981487365.html

https://ria.ru/20241126/medveditsa-1985870924.html

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россия, европа, япония, московский зоопарк, ленинградский зоопарк