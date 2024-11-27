https://ria.ru/20241127/zhuravlev-1986055339.html

В Тюменской области издали книгу со стихами погибшего военкора Журавлева

В Тюменской области издали книгу со стихами погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 27.11.2024

В Тюменской области издали книгу со стихами погибшего военкора Журавлева

Сборник стихов и рассказов, авторами которых являются участники специальной военной операции, издали в Тюменской области, в него вошло несколько стихотворений... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:44

2024-11-27T17:44

2024-11-27T17:44

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вооруженные силы украины

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ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Сборник стихов и рассказов, авторами которых являются участники специальной военной операции, издали в Тюменской области, в него вошло несколько стихотворений военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сообщила агентству мать погибшего на СВО журналиста Людмила Журавлева. "В Тюмени вышел сборник стихов и рассказов участников СВО. Несколько стихотворений Ростика вошло", - сказала она. О выходе книги маме Ростислава сообщили из Тюменской областной думы, сборник патриотической поэзии и прозы "Шаг победы" отпечатан в ИПП "Уральский рабочий" тиражом в 10 тысяч экземпляров, издателем является Тюменский региональный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска". Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20240509/otkrytka-1944942985.html

https://ria.ru/20240717/ekaterinburg-1960176961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, владимир путин, тюменская областная дума, вооруженные силы украины, тюменская область