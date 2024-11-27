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В Тюменской области издали книгу со стихами погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 27.11.2024
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17:44 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/zhuravlev-1986055339.html
В Тюменской области издали книгу со стихами погибшего военкора Журавлева
В Тюменской области издали книгу со стихами погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 27.11.2024
В Тюменской области издали книгу со стихами погибшего военкора Журавлева
Сборник стихов и рассказов, авторами которых являются участники специальной военной операции, издали в Тюменской области, в него вошло несколько стихотворений... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:44
2024-11-27T17:44
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украина
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владимир путин
тюменская областная дума
вооруженные силы украины
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ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Сборник стихов и рассказов, авторами которых являются участники специальной военной операции, издали в Тюменской области, в него вошло несколько стихотворений военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сообщила агентству мать погибшего на СВО журналиста Людмила Журавлева. "В Тюмени вышел сборник стихов и рассказов участников СВО. Несколько стихотворений Ростика вошло", - сказала она. О выходе книги маме Ростислава сообщили из Тюменской областной думы, сборник патриотической поэзии и прозы "Шаг победы" отпечатан в ИПП "Уральский рабочий" тиражом в 10 тысяч экземпляров, издателем является Тюменский региональный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска". Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240509/otkrytka-1944942985.html
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справки, россия, запорожская область, украина, ростислав журавлев, владимир путин, тюменская областная дума, вооруженные силы украины, тюменская область
Справки, Россия, Запорожская область, Украина, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Тюменская областная Дума, Вооруженные силы Украины, Тюменская область
В Тюменской области издали книгу со стихами погибшего военкора Журавлева

В Тюменской области издали книгу стихов погибшего военкора РИА Новости Журавлева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Сборник стихов и рассказов, авторами которых являются участники специальной военной операции, издали в Тюменской области, в него вошло несколько стихотворений военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, сообщила агентству мать погибшего на СВО журналиста Людмила Журавлева.
«
Тюмени вышел сборник стихов и рассказов участников СВО. Несколько стихотворений Ростика вошло", - сказала она.
Открытку, нарисованная сыном погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего военкора Журавлева
9 мая, 14:27
О выходе книги маме Ростислава сообщили из Тюменской областной думы, сборник патриотической поэзии и прозы "Шаг победы" отпечатан в ИПП "Уральский рабочий" тиражом в 10 тысяч экземпляров, издателем является Тюменский региональный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска".
Ростислав Журавлев – военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Открытие памятника военкору Журавлеву на кладбище Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Екатеринбурге открыли памятник военкору Журавлеву
17 июля, 10:00
 
СправкиРоссияЗапорожская областьУкраинаРостислав ЖуравлевВладимир ПутинТюменская областная ДумаВооруженные силы УкраиныТюменская область
 
 
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