https://ria.ru/20241127/zemletryasenie--1985912551.html

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил - РИА Новости, 27.11.2024

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:42

2024-11-27T04:42

2024-11-27T04:42

северо-курильск

тихий океан

елена семенова

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 ноября в 08.01 (0.01 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241117/kamchatka-1984201750.html

северо-курильск

тихий океан

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северо-курильск, тихий океан, елена семенова, землетрясение