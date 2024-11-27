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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил - РИА Новости, 27.11.2024
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:42
2024-11-27T04:42
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северо-курильск
тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 ноября в 08.01 (0.01 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, подземные толчки силой 3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.
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северо-курильск, тихий океан, елена семенова, землетрясение
Северо-Курильск, Тихий океан, Елена Семенова, Землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил
Сейсмостанция "Южно-Сахалинск" зафиксировали подземные толчки у северных Курил
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 27 ноября в 08.01 (0.01 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 158 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, подземные толчки силой 3 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.