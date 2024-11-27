https://ria.ru/20241127/zdorove-1985993311.html
Число калужцев, ведущих здоровый образ жизни, выросло в 8,5 раза
Число калужцев, ведущих здоровый образ жизни, выросло в 8,5 раза - РИА Новости, 27.11.2024
Число калужцев, ведущих здоровый образ жизни, выросло в 8,5 раза
Число жителей Калужской области, ведущих здоровый образ жизни, с 2019 года выросло в 8,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:53
2024-11-27T13:53
2024-11-27T14:10
общество
здоровье - общество
калужская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
калужская область
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КАЛУГА, 27 ноя – РИА Новости. Число жителей Калужской области, ведущих здоровый образ жизни, с 2019 года выросло в 8,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что на заседании межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, которое провел министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, подвели итоги реализации регионального проекта "Укрепление общественного здоровья", который стартовал в 2019 году. "За это время количество жителей региона, ведущих здоровый образ жизни, увеличилось в 8,5 раза", - говорится в сообщении. По словам регионального министра здравоохранения Константина Пахоменко, во всех 26 муниципалитетах региона приняты программы укрепления общественного здоровья населения. Набирают популярность и корпоративные программы, разработанные специально для предприятий, отметил Пахоменко. По его словам, сейчас таких программ три, одна из них вошла в число лучших практик в России. "На достигнутом останавливаться не будем. В следующем году, уже в рамках нового нацпроекта "Здоровье для каждого", продолжим работать и пропагандировать здоровый образ жизни среди жителей региона. Например, уже 9 предприятий и организаций региона планируют принять программы укрепления здоровья", - подчеркнул Константин Пахоменко. По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, регион вошел в топ-30 субъектов по приверженности здоровому образу жизни, согласно исследованию аналитиков РИА Новости, основанному на данных Росстата и федеральных министерств. Калужская область заняла 29-е место из 85. При этом область повысила свои результаты – в частности, в 2021 году она занимала 45-е место в рейтинге.
https://ria.ru/20241125/sotsprogrammy-1985539370.html
https://ria.ru/20241114/trassa-1983829689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, калужская область, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Здоровье - Общество, Калужская область, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Калужская область
Число калужцев, ведущих здоровый образ жизни, выросло в 8,5 раза
Число калужцев, ведущих здоровый образ жизни, с 2019 года выросло в 8,5 раза
КАЛУГА, 27 ноя – РИА Новости. Число жителей Калужской области, ведущих здоровый образ жизни, с 2019 года выросло в 8,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Сообщается, что на заседании межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, которое провел министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, подвели итоги реализации регионального проекта "Укрепление общественного здоровья", который стартовал в 2019 году.
"За это время количество жителей региона, ведущих здоровый образ жизни, увеличилось в 8,5 раза", - говорится в сообщении.
По словам регионального министра здравоохранения Константина Пахоменко, во всех 26 муниципалитетах региона приняты программы укрепления общественного здоровья населения. Набирают популярность и корпоративные программы, разработанные специально для предприятий, отметил Пахоменко. По его словам, сейчас таких программ три, одна из них вошла в число лучших практик в России.
"На достигнутом останавливаться не будем. В следующем году, уже в рамках нового нацпроекта "Здоровье для каждого", продолжим работать и пропагандировать здоровый образ жизни среди жителей региона. Например, уже 9 предприятий и организаций региона планируют принять программы укрепления здоровья", - подчеркнул Константин Пахоменко.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, регион вошел в топ-30 субъектов по приверженности здоровому образу жизни, согласно исследованию аналитиков РИА Новости, основанному на данных Росстата
и федеральных министерств. Калужская область
заняла 29-е место из 85. При этом область повысила свои результаты – в частности, в 2021 году она занимала 45-е место в рейтинге.