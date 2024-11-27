https://ria.ru/20241127/zdorove-1985993311.html

Число калужцев, ведущих здоровый образ жизни, выросло в 8,5 раза

Число калужцев, ведущих здоровый образ жизни, выросло в 8,5 раза - РИА Новости, 27.11.2024

Число калужцев, ведущих здоровый образ жизни, выросло в 8,5 раза

Число жителей Калужской области, ведущих здоровый образ жизни, с 2019 года выросло в 8,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:53

2024-11-27T13:53

2024-11-27T14:10

общество

здоровье - общество

калужская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

калужская область

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КАЛУГА, 27 ноя – РИА Новости. Число жителей Калужской области, ведущих здоровый образ жизни, с 2019 года выросло в 8,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что на заседании межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, которое провел министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, подвели итоги реализации регионального проекта "Укрепление общественного здоровья", который стартовал в 2019 году. "За это время количество жителей региона, ведущих здоровый образ жизни, увеличилось в 8,5 раза", - говорится в сообщении. По словам регионального министра здравоохранения Константина Пахоменко, во всех 26 муниципалитетах региона приняты программы укрепления общественного здоровья населения. Набирают популярность и корпоративные программы, разработанные специально для предприятий, отметил Пахоменко. По его словам, сейчас таких программ три, одна из них вошла в число лучших практик в России. "На достигнутом останавливаться не будем. В следующем году, уже в рамках нового нацпроекта "Здоровье для каждого", продолжим работать и пропагандировать здоровый образ жизни среди жителей региона. Например, уже 9 предприятий и организаций региона планируют принять программы укрепления здоровья", - подчеркнул Константин Пахоменко. По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, регион вошел в топ-30 субъектов по приверженности здоровому образу жизни, согласно исследованию аналитиков РИА Новости, основанному на данных Росстата и федеральных министерств. Калужская область заняла 29-е место из 85. При этом область повысила свои результаты – в частности, в 2021 году она занимала 45-е место в рейтинге.

https://ria.ru/20241125/sotsprogrammy-1985539370.html

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калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, здоровье - общество, калужская область, федеральная служба государственной статистики (росстат)