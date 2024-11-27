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Госдума приняла в I чтении проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО - РИА Новости, 27.11.2024
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16:55 27.11.2024
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Госдума приняла в I чтении проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО
Госдума приняла в I чтении проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО - РИА Новости, 27.11.2024
Госдума приняла в I чтении проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на весь период службы по контракту. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:55
2024-11-27T16:55
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на весь период службы по контракту. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. Изменениями в Трудовой кодекс РФ предусматривается приостановление действия трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что до этого такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы. Кроме того, законопроектом предоставляются гарантии супругам лиц, проходящих военную службу по контракту, на срок более одного года, при сокращении численности или штата работников и при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Госдума приняла в I чтении проект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО

ГД приняла в I чтении проект о сохранении рабочих мест за контрактниками на СВО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на весь период службы по контракту.
Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. Изменениями в Трудовой кодекс РФ предусматривается приостановление действия трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что до этого такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы.
Кроме того, законопроектом предоставляются гарантии супругам лиц, проходящих военную службу по контракту, на срок более одного года, при сокращении численности или штата работников и при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
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