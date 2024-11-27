https://ria.ru/20241127/zakharova-1986023692.html

Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии

Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии - РИА Новости, 27.11.2024

Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии

Закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:53

2024-11-27T15:53

2024-11-27T15:53

россия

германия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ведущая канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. "Мы в очередной раз видим, с какой новой формой цензуры, замаскированной под борьбу за свободу слова, столкнулся мир", - сказала Захарова в обращении к участникам международной секции Всемирного русского народного собора, комментируя закрытие корпункта российского канала. По ее словам, против России и мирового большинства развернута настоящая глобальная информационная атака, где правда смешана с ложью, а независимая мысль подвергается остракизму, и это подается как "новая этика". "Русский мир, наша идентичность становится мишенью", - отметила Захарова, говоря об атаках на Россию и русский мир в целом. В разрезе медийного противостояния Россия и русский мир не просто защищаются, но стараются доказать, что истина сильнее манипуляции, подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20240628/germaniya-1956109468.html

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россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)