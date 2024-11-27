Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии
Захарова назвала закрытие корпункта Первого канала в Германии актом цензуры
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ведущая канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря.
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"Мы в очередной раз видим, с какой новой формой цензуры, замаскированной под борьбу за свободу слова, столкнулся мир", - сказала Захарова в обращении к участникам международной секции Всемирного русского народного собора, комментируя закрытие корпункта российского канала.
По ее словам, против России и мирового большинства развернута настоящая глобальная информационная атака, где правда смешана с ложью, а независимая мысль подвергается остракизму, и это подается как "новая этика".
"Русский мир, наша идентичность становится мишенью", - отметила Захарова, говоря об атаках на Россию и русский мир в целом.
В разрезе медийного противостояния Россия и русский мир не просто защищаются, но стараются доказать, что истина сильнее манипуляции, подчеркнула дипломат.
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