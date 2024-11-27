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Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии - РИА Новости, 27.11.2024
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15:53 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/zakharova-1986023692.html
Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии
Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии - РИА Новости, 27.11.2024
Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии
Закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:53
2024-11-27T15:53
россия
германия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ведущая канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. "Мы в очередной раз видим, с какой новой формой цензуры, замаскированной под борьбу за свободу слова, столкнулся мир", - сказала Захарова в обращении к участникам международной секции Всемирного русского народного собора, комментируя закрытие корпункта российского канала. По ее словам, против России и мирового большинства развернута настоящая глобальная информационная атака, где правда смешана с ложью, а независимая мысль подвергается остракизму, и это подается как "новая этика". "Русский мир, наша идентичность становится мишенью", - отметила Захарова, говоря об атаках на Россию и русский мир в целом. В разрезе медийного противостояния Россия и русский мир не просто защищаются, но стараются доказать, что истина сильнее манипуляции, подчеркнула дипломат.
https://ria.ru/20240628/germaniya-1956109468.html
https://ria.ru/20240721/germaniya-1961041689.html
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россия, германия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Германия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала закрытие корпункта Первого канала в Германии

Захарова назвала закрытие корпункта Первого канала в Германии актом цензуры

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Закрытие корпункта российского Первого канала в Германии - это очередной акт цензуры под видом борьбы за свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ведущая канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря.
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"Мы в очередной раз видим, с какой новой формой цензуры, замаскированной под борьбу за свободу слова, столкнулся мир", - сказала Захарова в обращении к участникам международной секции Всемирного русского народного собора, комментируя закрытие корпункта российского канала.
По ее словам, против России и мирового большинства развернута настоящая глобальная информационная атака, где правда смешана с ложью, а независимая мысль подвергается остракизму, и это подается как "новая этика".
"Русский мир, наша идентичность становится мишенью", - отметила Захарова, говоря об атаках на Россию и русский мир в целом.
В разрезе медийного противостояния Россия и русский мир не просто защищаются, но стараются доказать, что истина сильнее манипуляции, подчеркнула дипломат.
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