https://ria.ru/20241127/zakazchiki-1986053963.html
Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности
Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности - РИА Новости, 27.11.2024
Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности
Главный киллер ОПГ "Хади Такташ" Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик назвал имена заказчиков убийства казанского бизнесмена Олега Палутина в 1999 году,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:41
2024-11-27T17:41
2024-11-27T18:26
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главный киллер ОПГ "Хади Такташ" Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик назвал имена заказчиков убийства казанского бизнесмена Олега Палутина в 1999 году, сообщает Telegram-канал Shot.Как говорится в публикации, Фархутдинов попытался сократить пожизненный срок и стал сотрудничать со следствием по делу, которое не могли раскрыть 25 лет.В числе подозреваемых оказались два казанских бизнесмена — 50-летний замгендиректор ООО "Автодор" Вадим Сошников и его 49-летний подчиненный Рафаиль Хамдеев, пишет Shot."По версии следствия, в январе 1999 года, во время передела сфер криминального влияния, Сошников и Хамдеев за $4000 заказали своего конкурента Олега Палутина", — говорится в сообщении. Палутина застрелили двое киллеров из "Хади Такташ": Александр Новицкий и Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик.Как уточняется в публикации, Новицкий в 2016 году вышел по УДО и скончался позже от туберкулеза, а Фархутдинов отбывает пожизненный срок в колонии "Черный дельфин".По данным Shot, Сошников уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в 1999 году за мошенничество. Бизнесмен и его подчиненный Хамдеев арестованы.
https://ria.ru/20240805/prigovor--1964211740.html
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
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происшествия, справки
Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности
Shot: киллер ОПГ "Хади Такташ" Фархутдинов сдал заказчиков убийства 1999 года
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Главный киллер ОПГ "Хади Такташ" Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик назвал имена заказчиков убийства казанского бизнесмена Олега Палутина в 1999 году, сообщает Telegram-канал Shot
.
Как говорится в публикации, Фархутдинов попытался сократить пожизненный срок и стал сотрудничать со следствием по делу, которое не могли раскрыть 25 лет.
В числе подозреваемых оказались два казанских бизнесмена — 50-летний замгендиректор ООО "Автодор" Вадим Сошников и его 49-летний подчиненный Рафаиль Хамдеев, пишет Shot.
"По версии следствия, в январе 1999 года, во время передела сфер криминального влияния, Сошников и Хамдеев за $4000 заказали своего конкурента Олега Палутина", — говорится в сообщении. Палутина застрелили двое киллеров из "Хади Такташ": Александр Новицкий и Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик.
Как уточняется в публикации, Новицкий в 2016 году вышел по УДО и скончался позже от туберкулеза, а Фархутдинов отбывает пожизненный срок в колонии "Черный дельфин".
По данным Shot, Сошников уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в 1999 году за мошенничество. Бизнесмен и его подчиненный Хамдеев арестованы.