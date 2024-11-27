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Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности - РИА Новости, 27.11.2024
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17:41 27.11.2024 (обновлено: 18:26 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/zakazchiki-1986053963.html
Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности
Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности - РИА Новости, 27.11.2024
Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности
Главный киллер ОПГ "Хади Такташ" Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик назвал имена заказчиков убийства казанского бизнесмена Олега Палутина в 1999 году,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:41
2024-11-27T18:26
происшествия
справки
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главный киллер ОПГ "Хади Такташ" Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик назвал имена заказчиков убийства казанского бизнесмена Олега Палутина в 1999 году, сообщает Telegram-канал Shot.Как говорится в публикации, Фархутдинов попытался сократить пожизненный срок и стал сотрудничать со следствием по делу, которое не могли раскрыть 25 лет.В числе подозреваемых оказались два казанских бизнесмена — 50-летний замгендиректор ООО "Автодор" Вадим Сошников и его 49-летний подчиненный Рафаиль Хамдеев, пишет Shot."По версии следствия, в январе 1999 года, во время передела сфер криминального влияния, Сошников и Хамдеев за $4000 заказали своего конкурента Олега Палутина", — говорится в сообщении. Палутина застрелили двое киллеров из "Хади Такташ": Александр Новицкий и Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик.Как уточняется в публикации, Новицкий в 2016 году вышел по УДО и скончался позже от туберкулеза, а Фархутдинов отбывает пожизненный срок в колонии "Черный дельфин".По данным Shot, Сошников уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в 1999 году за мошенничество. Бизнесмен и его подчиненный Хамдеев арестованы.
https://ria.ru/20240805/prigovor--1964211740.html
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происшествия, справки
Происшествия, Справки
Киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства 25-летней давности

Shot: киллер ОПГ "Хади Такташ" Фархутдинов сдал заказчиков убийства 1999 года

© Фото : БИЗНЕС OnlineРинат Фархутдинов (Ринтик)
Ринат Фархутдинов (Ринтик) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : БИЗНЕС Online
Ринат Фархутдинов (Ринтик). Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главный киллер ОПГ "Хади Такташ" Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик назвал имена заказчиков убийства казанского бизнесмена Олега Палутина в 1999 году, сообщает Telegram-канал Shot.
Как говорится в публикации, Фархутдинов попытался сократить пожизненный срок и стал сотрудничать со следствием по делу, которое не могли раскрыть 25 лет.
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В числе подозреваемых оказались два казанских бизнесмена — 50-летний замгендиректор ООО "Автодор" Вадим Сошников и его 49-летний подчиненный Рафаиль Хамдеев, пишет Shot.
"По версии следствия, в январе 1999 года, во время передела сфер криминального влияния, Сошников и Хамдеев за $4000 заказали своего конкурента Олега Палутина", — говорится в сообщении. Палутина застрелили двое киллеров из "Хади Такташ": Александр Новицкий и Ринат Фархутдинов по прозвищу Ринтик.
Как уточняется в публикации, Новицкий в 2016 году вышел по УДО и скончался позже от туберкулеза, а Фархутдинов отбывает пожизненный срок в колонии "Черный дельфин".
По данным Shot, Сошников уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в 1999 году за мошенничество. Бизнесмен и его подчиненный Хамдеев арестованы.
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