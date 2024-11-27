Россия потребует корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах
Захарова заявила, что Россия добьется корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия и страны-единомышленники будут добиваться тщательной корректировки доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Мы не позволим принять такой доклад без его тщательной корректировки. <...> Вместе с единомышленниками мы будем настойчиво добиваться выполнения гендиректором своего мандата во всей его полноте и отстаивать истинные, а не ложные идеалы ЮНЕСКО", — сказала она.
В прошлую пятницу постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов сообщил, что доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие российские журналисты, не был принят. По его словам, обсуждение этого документа вскрыло серьезный пласт проблем. В частности, ряд стран Глобального Юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО из-за того, что тот не учел официальную информацию о погибших журналистах. Аляутдинов подчеркнул, что замалчивание и неиспользование этих сведений нарушает принципы организации.
За день до этого корреспондент РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ касательно доклада организации.
В частности, медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.
В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.