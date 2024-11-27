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Россия потребует корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах - РИА Новости, 27.11.2024
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16:50 27.11.2024 (обновлено: 17:10 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/yunesko-1986039534.html
Россия потребует корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах
Россия потребует корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах - РИА Новости, 27.11.2024
Россия потребует корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах
Россия и страны-единомышленники будут добиваться тщательной корректировки доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:50
2024-11-27T17:10
россия
мария захарова
одри азуле
юнеско
в мире
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия и страны-единомышленники будут добиваться тщательной корректировки доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. "Мы не позволим принять такой доклад без его тщательной корректировки. &lt;...&gt; Вместе с единомышленниками мы будем настойчиво добиваться выполнения гендиректором своего мандата во всей его полноте и отстаивать истинные, а не ложные идеалы ЮНЕСКО", — сказала она. По словам Захаровой, Москва приложит все усилия, чтобы не допустить использования таких авторитетных международных структур, как ЮНЕСКО, для решения задач узкой группы агрессивно настроенных государств.В прошлую пятницу постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов сообщил, что доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие российские журналисты, не был принят. По его словам, обсуждение этого документа вскрыло серьезный пласт проблем. В частности, ряд стран Глобального Юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО из-за того, что тот не учел официальную информацию о погибших журналистах. Аляутдинов подчеркнул, что замалчивание и неиспользование этих сведений нарушает принципы организации.За день до этого корреспондент РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ касательно доклада организации.В частности, медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.
https://ria.ru/20241121/yunesko-1984995393.html
https://ria.ru/20241119/rossija-1984566024.html
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россия, мария захарова, одри азуле, юнеско, в мире
Россия, Мария Захарова, Одри Азуле, ЮНЕСКО, В мире
Россия потребует корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах

Захарова заявила, что Россия добьется корректировки доклада ЮНЕСКО о журналистах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия и страны-единомышленники будут добиваться тщательной корректировки доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Мы не позволим принять такой доклад без его тщательной корректировки. <...> Вместе с единомышленниками мы будем настойчиво добиваться выполнения гендиректором своего мандата во всей его полноте и отстаивать истинные, а не ложные идеалы ЮНЕСКО", — сказала она.
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Постпредство России заявило о слепоте ЮНЕСКО при нарушении прав журналистов
21 ноября, 13:43
По словам Захаровой, Москва приложит все усилия, чтобы не допустить использования таких авторитетных международных структур, как ЮНЕСКО, для решения задач узкой группы агрессивно настроенных государств.
В прошлую пятницу постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов сообщил, что доклад гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле по безопасности журналистов в 2022-2023 годах, где не упомянуты погибшие российские журналисты, не был принят. По его словам, обсуждение этого документа вскрыло серьезный пласт проблем. В частности, ряд стран Глобального Юга выдвинул претензии секретариату ЮНЕСКО из-за того, что тот не учел официальную информацию о погибших журналистах. Аляутдинов подчеркнул, что замалчивание и неиспользование этих сведений нарушает принципы организации.
За день до этого корреспондент РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма российских СМИ касательно доклада организации.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Россия сегодня" призвала ЮНЕСКО не замалчивать нарушения прав журналистов
19 ноября, 12:05
В частности, медиагруппа "Россия сегодня" в письме потребовала прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Написать его побудило отсутствие в проекте доклада упоминаний о случаях гибели и получения ранений представителями СМИ при выполнении профессиональных обязанностей. В частности, в нем не упоминается военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле Запорожской области.
В свою очередь, телеканал RT привел список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены. В письме выражается возмущение этой ситуацией.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имен погибших российских журналистов.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов
18 ноября, 23:48
 
РоссияМария ЗахароваОдри АзулеЮНЕСКОВ мире
 
 
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