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Поддержка Сургутским районом Югры поселков признана одной из лучших в РФ
Поддержка Сургутским районом Югры поселков признана одной из лучших в РФ - РИА Новости, 27.11.2024
Поддержка Сургутским районом Югры поселков признана одной из лучших в РФ
Проект Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа стал одним из победителей всероссийского конкурса управленческих инноваций в категории... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:30
2024-11-27T08:30
2024-11-27T08:30
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Проект Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа стал одним из победителей всероссийского конкурса управленческих инноваций в категории эффективности органов власти, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Проект Сургутского района "Грант_район" стал одним из победителей в номинации для практик по повышению эффективности органов власти. Лучшими в ней также признаны инициативы ЯНАО, Новосибирской области и Республики Коми", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в рамках проекта "Грант_район" поселения получают грантовую поддержку за достижение показателей социально-экономического развития по принципу – чем выше достижения, тем больше размер гранта. По его словам, с 2020 по 2023 год Сургутский район дополнительно выплатил населенным пунктам на развитие порядка 0,6 миллиарда рублей, а средний уровень исполнения ими показателей вырос на 12%. По данным властей, в рамках проекта поселения оцениваются по 53 показателям стратегии социально-экономического развития, в том числе по достижению национальных целей развития, удовлетворенности граждан деятельностью органа местного самоуправления, а также управлению муниципальными финансами.
https://ria.ru/20241126/soglasheniya-1985845714.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район
Поддержка Сургутским районом Югры поселков признана одной из лучших в РФ
Поддержку Сургутским районом Югры поселков признали одной из лучших в России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Проект Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа стал одним из победителей всероссийского конкурса управленческих инноваций в категории эффективности органов власти, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Проект Сургутского района "Грант_район" стал одним из победителей в номинации для практик по повышению эффективности органов власти. Лучшими в ней также признаны инициативы ЯНАО, Новосибирской области и Республики Коми", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в рамках проекта "Грант_район" поселения получают грантовую поддержку за достижение показателей социально-экономического развития по принципу – чем выше достижения, тем больше размер гранта. По его словам, с 2020 по 2023 год Сургутский район дополнительно выплатил населенным пунктам на развитие порядка 0,6 миллиарда рублей, а средний уровень исполнения ими показателей вырос на 12%.
По данным властей, в рамках проекта поселения оцениваются по 53 показателям стратегии социально-экономического развития, в том числе по достижению национальных целей развития, удовлетворенности граждан деятельностью органа местного самоуправления, а также управлению муниципальными финансами.