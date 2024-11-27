https://ria.ru/20241127/vzryv-1985928157.html

Появились подробности о взрыве машины во дворе дома в Подмосковье

Появились подробности о взрыве машины во дворе дома в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2024

Появились подробности о взрыве машины во дворе дома в Подмосковье

Взрыв машины во дворе дома в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья мог произойти из-за поджога, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:25

2024-11-27T09:25

2024-11-27T09:27

происшествия

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрыв машины во дворе дома в жилом комплексе "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья мог произойти из-за поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, рванул бензобак из-за поджога автомобиля", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что пожар уже потушен. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20241119/arest-1984529326.html

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), одинцовский район