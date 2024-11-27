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Самарские власти назначат ежемесячную выплату для пожарных и спасателей - РИА Новости, 27.11.2024
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21:45 27.11.2024 (обновлено: 21:46 27.11.2024)
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Самарские власти назначат ежемесячную выплату для пожарных и спасателей
Самарские власти назначат ежемесячную выплату для пожарных и спасателей - РИА Новости, 27.11.2024
Самарские власти назначат ежемесячную выплату для пожарных и спасателей
Власти Самарской области планируют с 2025 года выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей сотрудникам пожарно-спасательных подразделений, которые непосредственно РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:45
2024-11-27T21:46
самарская область
россия
самара
вячеслав федорищев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Власти Самарской области планируют с 2025 года выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей сотрудникам пожарно-спасательных подразделений, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Сегодня в Самаре с рабочим визитом глава МЧС России Александр Вячеславович Куренков. Доложил Александру Вячеславовичу о новых мерах поддержки. В 2025 году в регионе начнем дополнительно выплачивать до 10 тысяч рублей ежемесячно сотрудникам и работникам пожарно-спасательных подразделений, непосредственно принимающим участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ", - написал Федорищев. Глава МЧС России и губернатор также обсудили планы по укреплению противопожарной защиты территории и населения до 2030 года. За это время в регионе планируется спроектировать и построить 25 быстровозводимых пожарных депо для подразделений Государственной противопожарной службы, а также оснастить их пожарной техникой и снаряжением. В правительстве Самарской области сообщили, что Куренков вместе с главой Самарской области также проверил готовность Северо-Восточной противофонтанной военизированной части. В ее составе - учебный центр и семь военизированных отрядов Приволжья: Отрадненский, Удмуртский, Саратовский, Пермский, Башкирский, Бугурусланский, Альметьевский. В целом более 300 спасателей обеспечивают безопасность на добывающих предприятиях ПФО. Техническое оснащение специалистов превышает 70 единиц техники. Также глава МЧС России проинспектировал Волжский спасательный центр. Более 430 его специалистов ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций по всей стране и за рубежом, а также доставляют грузы в зону СВО. Для этого на вооружении состоит 143 единицы спецтехники. Глава ведомства и губернатор ознакомились с учебно-материальной базой и бытом военнослужащих. Они почтили память спасателей, погибших при исполнении служебного долга, на Аллее памяти. "На счету личного состава Волжского спасательного центра сотни спасенных человеческих жизней. Высокий профессионализм помогает достойно и самоотверженно продолжать выполнять поставленные задачи на благо Российской Федерации. В последние три года группировка спасательного центра оказывает гуманитарное реагирование на территории новых регионов страны", - отметил Куренков.
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самарская область, россия, самара, вячеслав федорищев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самарская область, Россия, Самара, Вячеслав Федорищев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самарские власти назначат ежемесячную выплату для пожарных и спасателей

Самарские власти с 2025 года назначат ежемесячную выплату для спасателей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Власти Самарской области планируют с 2025 года выплачивать ежемесячно по 10 тысяч рублей сотрудникам пожарно-спасательных подразделений, которые непосредственно участвуют в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Самаре с рабочим визитом глава МЧС России Александр Вячеславович Куренков. Доложил Александру Вячеславовичу о новых мерах поддержки. В 2025 году в регионе начнем дополнительно выплачивать до 10 тысяч рублей ежемесячно сотрудникам и работникам пожарно-спасательных подразделений, непосредственно принимающим участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ", - написал Федорищев.
Глава МЧС России и губернатор также обсудили планы по укреплению противопожарной защиты территории и населения до 2030 года. За это время в регионе планируется спроектировать и построить 25 быстровозводимых пожарных депо для подразделений Государственной противопожарной службы, а также оснастить их пожарной техникой и снаряжением.
В правительстве Самарской области сообщили, что Куренков вместе с главой Самарской области также проверил готовность Северо-Восточной противофонтанной военизированной части. В ее составе - учебный центр и семь военизированных отрядов Приволжья: Отрадненский, Удмуртский, Саратовский, Пермский, Башкирский, Бугурусланский, Альметьевский. В целом более 300 спасателей обеспечивают безопасность на добывающих предприятиях ПФО. Техническое оснащение специалистов превышает 70 единиц техники.
Также глава МЧС России проинспектировал Волжский спасательный центр. Более 430 его специалистов ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций по всей стране и за рубежом, а также доставляют грузы в зону СВО. Для этого на вооружении состоит 143 единицы спецтехники. Глава ведомства и губернатор ознакомились с учебно-материальной базой и бытом военнослужащих. Они почтили память спасателей, погибших при исполнении служебного долга, на Аллее памяти.
"На счету личного состава Волжского спасательного центра сотни спасенных человеческих жизней. Высокий профессионализм помогает достойно и самоотверженно продолжать выполнять поставленные задачи на благо Российской Федерации. В последние три года группировка спасательного центра оказывает гуманитарное реагирование на территории новых регионов страны", - отметил Куренков.
 
Самарская областьРоссияСамараВячеслав ФедорищевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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