https://ria.ru/20241127/vsu-1986105778.html
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ в Курской области
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.11.2024
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ в Курской области
Киевское командование обманом - под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны - завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:08
2024-11-27T21:08
2024-11-27T21:08
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КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Киевское командование обманом - под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны - завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области, заявил РИА Новости взятый в плен ВС РФ заместитель командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико. "Вечером нам сказали, где-то в четыре часа... сказали: "Третий эшелон окопов". Я и не думал, что нас через границу перекинут. Двигались всю ночь и наутро, где-то к семи часам, уже подошли к окопам, которые, (как) уже мы поняли, уже не третий эшелон, а то первый эшелон. И мы их поменяли, ребята уже три-четыре дня стояли без воды, без еды, все уже позаканчивалось. Вот и мы их поменяли… Команда была удерживать занятые позиции. Оказалось, что это первый эшелон - это обманули нас. И не второй даже, а первый эшелон..." - рассказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. По словам военнопленного, у одного из солдат ВСУ перед выходом подскочило давление и он остался в тылу, а двое других не дошли до позиций, так как по пути подорвались. "А двое подорвались у нас взрывчаткой, и их "трехсотыми" (ранеными - ред.) забрали. Только 10 дошли до позиций", - сообщил пленный. Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.
https://ria.ru/20241127/vsu-1985983244.html
https://ria.ru/20241127/plennyj-1985912407.html
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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Пленный рассказал об обмане командования ВСУ в Курской области
Пленный: ВСУ обманом завели группу на передовые позиции в Курской области