https://ria.ru/20241127/vsu-1986105778.html

Пленный рассказал об обмане командования ВСУ в Курской области

Пленный рассказал об обмане командования ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.11.2024

Пленный рассказал об обмане командования ВСУ в Курской области

Киевское командование обманом - под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны - завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:08

2024-11-27T21:08

2024-11-27T21:08

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КУРСК, 27 ноя - РИА Новости. Киевское командование обманом - под видом ротации тыловых подразделений на третьей линии обороны - завело группу украинских штурмовиков на передовые позиции в Курской области, заявил РИА Новости взятый в плен ВС РФ заместитель командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико. "Вечером нам сказали, где-то в четыре часа... сказали: "Третий эшелон окопов". Я и не думал, что нас через границу перекинут. Двигались всю ночь и наутро, где-то к семи часам, уже подошли к окопам, которые, (как) уже мы поняли, уже не третий эшелон, а то первый эшелон. И мы их поменяли, ребята уже три-четыре дня стояли без воды, без еды, все уже позаканчивалось. Вот и мы их поменяли… Команда была удерживать занятые позиции. Оказалось, что это первый эшелон - это обманули нас. И не второй даже, а первый эшелон..." - рассказал РИА Новости пленный украинский штурмовик. По словам военнопленного, у одного из солдат ВСУ перед выходом подскочило давление и он остался в тылу, а двое других не дошли до позиций, так как по пути подорвались. "А двое подорвались у нас взрывчаткой, и их "трехсотыми" (ранеными - ред.) забрали. Только 10 дошли до позиций", - сообщил пленный. Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.

https://ria.ru/20241127/vsu-1985983244.html

https://ria.ru/20241127/plennyj-1985912407.html

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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия