https://ria.ru/20241127/vsu-1986043790.html

Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ

Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024

Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ

Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее "только 4 перелома". РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:08

2024-11-27T17:08

2024-11-27T17:08

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новая каховка

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НОВАЯ КАХОВКА, 27 ноя — РИА Новости. Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее "только 4 перелома". ВСУ во вторник обстреляли из миномета автобус в Новой Каховке. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, при атаке применялись кассетные боеприпасы. По последним данным главы города, погибли пять человек, 21 ранен. "Мы сидели в автобусе, в основном рыночники, и ждали уже рейса. И прилетело прямо под автобус. Получается, взрыв был снизу автобуса. Потому что у всех ноги поотрывало в основном. Я сидела немножко дальше, в самом конце, мне просто повезло, что у меня только четыре перелома", — рассказала РИА Новости очевидица, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. По ее словам, не получил тяжелых травм один мужчина, но у него погибла жена. На данный момент женщина проходит лечение в Каховской городской больнице вместе с ещё несколькими пострадавшими.

https://ria.ru/20241127/vsu-1986032975.html

https://ria.ru/20241127/vsu-1985981921.html

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новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, украина