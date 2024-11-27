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Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/vsu-1986043790.html
Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ
Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ
Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее "только 4 перелома". РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:08
2024-11-27T17:08
специальная военная операция на украине
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
украина
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НОВАЯ КАХОВКА, 27 ноя — РИА Новости. Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее "только 4 перелома". ВСУ во вторник обстреляли из миномета автобус в Новой Каховке. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, при атаке применялись кассетные боеприпасы. По последним данным главы города, погибли пять человек, 21 ранен. "Мы сидели в автобусе, в основном рыночники, и ждали уже рейса. И прилетело прямо под автобус. Получается, взрыв был снизу автобуса. Потому что у всех ноги поотрывало в основном. Я сидела немножко дальше, в самом конце, мне просто повезло, что у меня только четыре перелома", — рассказала РИА Новости очевидица, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. По ее словам, не получил тяжелых травм один мужчина, но у него погибла жена. На данный момент женщина проходит лечение в Каховской городской больнице вместе с ещё несколькими пострадавшими.
https://ria.ru/20241127/vsu-1986032975.html
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новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ

Пассажирка автобуса в Новой Каховке: повезло, что у меня только четыре перелома

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке
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НОВАЯ КАХОВКА, 27 ноя — РИА Новости. Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее "только 4 перелома".
ВСУ во вторник обстреляли из миномета автобус в Новой Каховке. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, при атаке применялись кассетные боеприпасы. По последним данным главы города, погибли пять человек, 21 ранен.
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"Мы сидели в автобусе, в основном рыночники, и ждали уже рейса. И прилетело прямо под автобус. Получается, взрыв был снизу автобуса. Потому что у всех ноги поотрывало в основном. Я сидела немножко дальше, в самом конце, мне просто повезло, что у меня только четыре перелома", — рассказала РИА Новости очевидица, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
По ее словам, не получил тяжелых травм один мужчина, но у него погибла жена.
На данный момент женщина проходит лечение в Каховской городской больнице вместе с ещё несколькими пострадавшими.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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