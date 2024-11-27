Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области ударили по военной части ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 27.11.2024 (обновлено: 13:13 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/vsu-1985980138.html
В Харьковской области ударили по военной части ВСУ
В Харьковской области ударили по военной части ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
В Харьковской области ударили по военной части ВСУ
Удар нанесен в районе села Харьковской области, где находятся военная часть и много техники ВСУ, на место выехали "скорые", заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:12
2024-11-27T13:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982360203_0:151:3048:1866_1920x0_80_0_0_7981e86f955900629ff40ad5076aab67.jpg
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе села Харьковской области, где находятся военная часть и много техники ВСУ, на место выехали "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В селе Клугино-Башкировка хорошо прилетело, там располагается военная часть 92-й ОШБр (отдельной штурмовой бригады ВСУ - ред.) и всегда было много техники... После прилёта началась настоящая суета со "скорыми", пожарными и блокпостами", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982360203_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_0340a05f9db92e1c16fff9b9347f161b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ударили по военной части ВСУ

В Харьковской области ударили по военной части и технике ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ
Бойцы минометного расчета ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Бойцы минометного расчета ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе села Харьковской области, где находятся военная часть и много техники ВСУ, на место выехали "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В селе Клугино-Башкировка хорошо прилетело, там располагается военная часть 92-й ОШБр (отдельной штурмовой бригады ВСУ - ред.) и всегда было много техники... После прилёта началась настоящая суета со "скорыми", пожарными и блокпостами", - отметил Лебедев.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского, заявил Шеремет
Вчера, 02:32
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала