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В Харьковской области ударили по военной части ВСУ
В Харьковской области ударили по военной части ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
В Харьковской области ударили по военной части ВСУ
Удар нанесен в районе села Харьковской области, где находятся военная часть и много техники ВСУ, на место выехали "скорые", заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:12
2024-11-27T13:12
2024-11-27T13:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе села Харьковской области, где находятся военная часть и много техники ВСУ, на место выехали "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В селе Клугино-Башкировка хорошо прилетело, там располагается военная часть 92-й ОШБр (отдельной штурмовой бригады ВСУ - ред.) и всегда было много техники... После прилёта началась настоящая суета со "скорыми", пожарными и блокпостами", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области ударили по военной части ВСУ
В Харьковской области ударили по военной части и технике ВСУ