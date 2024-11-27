https://ria.ru/20241127/vsu-1985980138.html

В Харьковской области ударили по военной части ВСУ

В Харьковской области ударили по военной части ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024

В Харьковской области ударили по военной части ВСУ

Удар нанесен в районе села Харьковской области, где находятся военная часть и много техники ВСУ, на место выехали "скорые", заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:12

2024-11-27T13:12

2024-11-27T13:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в районе села Харьковской области, где находятся военная часть и много техники ВСУ, на место выехали "скорые", заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В селе Клугино-Башкировка хорошо прилетело, там располагается военная часть 92-й ОШБр (отдельной штурмовой бригады ВСУ - ред.) и всегда было много техники... После прилёта началась настоящая суета со "скорыми", пожарными и блокпостами", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html

харьковская область

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины