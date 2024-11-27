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ВСУ в Дзержинске потеряли 500 человек за десять дней

ВСУ в Дзержинске потеряли 500 человек за десять дней - РИА Новости, 27.11.2024

ВСУ в Дзержинске потеряли 500 человек за десять дней

ВСУ в Дзержинске потеряли "500 человек за 10 дней", заявил командир роты беспилотников в одной из бригад Андрей Онистрата. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:02

2024-11-27T13:02

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ВСУ в Дзержинске потеряли "500 человек за 10 дней", заявил командир роты беспилотников в одной из бригад Андрей Онистрата. По его словам, это произошло, когда 95-ю бригаду ВСУ в этом городе в Донбассе меняли на 150-ю. "В первый вечер заезжаю в Торецк (украинское название Дзержинска - ред.)... Оттуда еду в ситуативный центр и слушаю доклад дежурного офицера: к нам в тыл зашли до 150 человек (российских военных - ред.)... Получаем задание поменять 95-ю бригаду на линии боевого соприкосновения... Первый день - минус четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли", - сказал Онистрата украинскому изданию "Страна.ua", разместившему видеозапись с его комментарием в своем Telegram-канале. По его словам, на второй день ситуация с потерями повторилась. "За десять дней минус 500 человек", - сказал офицер, не уточнив, идет ли речь об убитых, раненых или пленных. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы постепенно освобождают Дзержинск, что позволит обезопасить от обстрелов большой город Горловка, находящийся в 10 километрах к юго-востоку.

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в мире, донбасс, торецк, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, страна.ua