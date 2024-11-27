"Как раньше уже не будет". США выдвинули ультиматум ближайшему союзнику
Востоковед Крылов: пауза в войне Израиля и Ливана может продлиться до 10 лет
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Вашингтон близок к тому, чтобы уговорить Израиль остановить вторжение в Ливан. Подразделения ЦАХАЛ должны оставить все завоеванные там позиции. Правда, сначала премьер-министру Биньямину Нетаньяху надо убедить правительство в том, что это выгодно Тель-Авиву. Как развиваются события на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.
Израильские сомнения
По информации The Jerusalem Post, Нетаньяху готов пойти на сделку с "Хезболлой". Этот план предложили США. Там предусмотрен двухмесячный переходный период, в течение которого израильские военные обязаны уйти из Южного Ливана, а "Хезболла" — отвести отряды и тяжелое вооружение вглубь страны.
Кроме того, создается комитет по мониторингу ситуации под надзором Вашингтона. При этом право на силовые меры у Тель-Авива остается, если противоположная сторона не выполнит условия сделки. Источники ливанских изданий на минувшей неделе сообщили, что то же самое, вероятно, запишут и для "Хезболлы".
© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир
Нетаньяху пытается убедить участников правящей коалиции в том, что это хороший план. Однако некоторые не считают нужным прекращать войну, поскольку "Хезболлу" вот-вот разгромят. "Надо прислушаться к командирам "на земле", — заявил министр обороны Итамар Бен-Гвир. — Сейчас, когда "Хезболла" разбита и просит о перемирии, останавливаться нельзя".
Также в Тель-Авиве напоминают, что в 2006-м Совбез ООН уже пытался урегулировать конфликт, приняв Резолюцию 1701, которая предписывала разместить на границе с Ливаном миротворцев ООН и разоружить "Хезболлу". Но, как видим, "голубые каски" не смогли предотвратить израильское вторжение, а ливанские боевики оказались достаточно хорошо готовы к обороне, чтобы Нетаньяху задумался о свертывании операции.
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Спецпосланник США Амос Хокстайн уже пригрозил, что, если в ближайшие дни Тель-Авив не примет предложение Вашингтона, американцы откажутся от посредничества. Острота ситуации еще и в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху — по подозрению "в совершении серии преступлений против человечности с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го на территории Палестины, в том числе в секторе Газа".
Ливанский шанс
Ливанская радиовещательная корпорация (LBCI) сообщила, что Бейрут согласен на американский план и Вашингтон проинформировали об этом по дипломатическим каналам. Однако надо еще обсудить некие положения, которые могут противоречить Конституции Ливана.
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские сухопутные силы дошли до реки Литани в Южном Ливане
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в Южном Ливане
Очевидно, тревогу вызывает то, что за Израилем сохраняют право на возобновление боевых действий. Это может сделать конфликт бессрочным. К тому же Тель-Авив не прекращает наносить удары даже на фоне переговоров.
По сведениям The New York Times, Тегеран тоже склоняет "Хезболлу" к миру. Соответствующую директиву аятолла Хаменеи, предположительно, передал через своего старшего советника Али Лариджани, который недавно посетил Бейрут. Призвав завершить боевые действия, он пообещал помочь с послевоенным восстановлением.
© AP Photo / Hassan AmmarИзраильская боевая авиация уничтожила жилое многоэтажное здание в районе Тайуни в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Hassan Ammar
Израильская боевая авиация уничтожила жилое многоэтажное здание в районе Тайуни в южном пригороде Бейрута
Из-за израильского вторжения очень пострадало шиитское население Ливана. Беженцев — не меньше 500 тысяч человек. Среди них — семьи членов "Хезболлы". Скорейшее прекращение войны — в общих интересах.
Возьмутся за старое
Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов в беседе с РИА Новости уточнил, что в данном случае речь идет не об урегулировании конфликта, а о передышке перед очередным столкновением. "С точки зрения исламского права с врагом перемирия быть не может. Для того, о чем они сейчас договариваются, есть специальное слово "худна". Ливанцы понимают: Израиль пока слишком силен, нужна пауза, после которой они возьмутся за старое. Хотя передышки бывают длительными — до десяти лет и даже дольше. Этот срок могут закрепить в договоре", — объясняет он.
В то же время у Нетаньяху накопилось столько проблем, что ему бы очень хотелось прекратить боевые действия в Ливане.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
"Израиль не способен долго воевать прежде всего по экономическим причинам. К примеру, когда иранцы запустили десятки ракет в пустыню, где никого не было, "Железный купол" сработал, но это стоило бюджету два миллиарда долларов. Жизнь в стране стала крайне сложной. Недовольные есть даже в армейской среде, солдаты устали на передовой. Усиливается реэмиграция. То есть те, кто недавно приехали, теперь уезжают. Это, как правило, пацифисты и левые. Оказавшись в странах ЕС, Канаде и США, они принимаются призывать к созданию независимой Палестины, солидаризируются с местными властями и удваивают международное давление на Тель-Авив", — говорит эксперт.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов тоже считает, что американцы прекрасно понимают сложность ситуации на Ближнем Востоке, поэтому стремятся не к урегулированию конфликта, а к его минимизации.
© AP Photo / Hassan AmmarПохороны бойца "Хезболлы", убитого в результате израильского обстрела
© AP Photo / Hassan Ammar
Похороны бойца "Хезболлы", убитого в результате израильского обстрела
"Тут несколько факторов. Во-первых, "Хезболла" оказалась намного более серьезным противником, чем ХАМАС. Во-вторых, усиливается международное давление на Тель-Авив. Нетаньяху не хочет продолжать разжигать ненависть к своей стране. В-третьих, у "Хезболлы" есть средства для того, чтобы пытаться уничтожить руководителей Израиля, включая премьер-министра.
В целом эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что правительство Нетаньяху крупно ошиблось, решившись воевать на два фронта. Возможно, успех в секторе Газа окрылил израильских радикалов и им показалось, что они одолеют не только ХАМАС, но и "Хезболлу". Однако теперь Тель-Авиву все труднее справляться с внутренним и внешним давлением.
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