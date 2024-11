"Как раньше уже не будет". США выдвинули ультиматум ближайшему союзнику

https://ria.ru/20241127/voyna-1985840846.html

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Вашингтон близок к тому, чтобы уговорить Израиль остановить вторжение в Ливан. Подразделения ЦАХАЛ должны оставить все завоеванные там позиции. Правда, сначала премьер-министру Биньямину Нетаньяху надо убедить правительство в том, что это выгодно Тель-Авиву. Как развиваются события на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Израильские сомненияПо информации The Jerusalem Post, Нетаньяху готов пойти на сделку с "Хезболлой". Этот план предложили США. Там предусмотрен двухмесячный переходный период, в течение которого израильские военные обязаны уйти из Южного Ливана, а "Хезболла" — отвести отряды и тяжелое вооружение вглубь страны.Кроме того, создается комитет по мониторингу ситуации под надзором Вашингтона. При этом право на силовые меры у Тель-Авива остается, если противоположная сторона не выполнит условия сделки. Источники ливанских изданий на минувшей неделе сообщили, что то же самое, вероятно, запишут и для "Хезболлы".Нетаньяху пытается убедить участников правящей коалиции в том, что это хороший план. Однако некоторые не считают нужным прекращать войну, поскольку "Хезболлу" вот-вот разгромят. "Надо прислушаться к командирам "на земле", — заявил министр обороны Итамар Бен-Гвир. — Сейчас, когда "Хезболла" разбита и просит о перемирии, останавливаться нельзя".Также в Тель-Авиве напоминают, что в 2006-м Совбез ООН уже пытался урегулировать конфликт, приняв Резолюцию 1701, которая предписывала разместить на границе с Ливаном миротворцев ООН и разоружить "Хезболлу". Но, как видим, "голубые каски" не смогли предотвратить израильское вторжение, а ливанские боевики оказались достаточно хорошо готовы к обороне, чтобы Нетаньяху задумался о свертывании операции.Спецпосланник США Амос Хокстайн уже пригрозил, что, если в ближайшие дни Тель-Авив не примет предложение Вашингтона, американцы откажутся от посредничества. Острота ситуации еще и в том, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху — по подозрению "в совершении серии преступлений против человечности с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го на территории Палестины, в том числе в секторе Газа".Ливанский шансЛиванская радиовещательная корпорация (LBCI) сообщила, что Бейрут согласен на американский план и Вашингтон проинформировали об этом по дипломатическим каналам. Однако надо еще обсудить некие положения, которые могут противоречить Конституции Ливана.Очевидно, тревогу вызывает то, что за Израилем сохраняют право на возобновление боевых действий. Это может сделать конфликт бессрочным. К тому же Тель-Авив не прекращает наносить удары даже на фоне переговоров.По сведениям The New York Times, Тегеран тоже склоняет "Хезболлу" к миру. Соответствующую директиву аятолла Хаменеи, предположительно, передал через своего старшего советника Али Лариджани, который недавно посетил Бейрут. Призвав завершить боевые действия, он пообещал помочь с послевоенным восстановлением.Из-за израильского вторжения очень пострадало шиитское население Ливана. Беженцев — не меньше 500 тысяч человек. Среди них — семьи членов "Хезболлы". Скорейшее прекращение войны — в общих интересах.Возьмутся за староеВедущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов в беседе с РИА Новости уточнил, что в данном случае речь идет не об урегулировании конфликта, а о передышке перед очередным столкновением. "С точки зрения исламского права с врагом перемирия быть не может. Для того, о чем они сейчас договариваются, есть специальное слово "худна". Ливанцы понимают: Израиль пока слишком силен, нужна пауза, после которой они возьмутся за старое. Хотя передышки бывают длительными — до десяти лет и даже дольше. Этот срок могут закрепить в договоре", — объясняет он.В то же время у Нетаньяху накопилось столько проблем, что ему бы очень хотелось прекратить боевые действия в Ливане. "Израиль не способен долго воевать прежде всего по экономическим причинам. К примеру, когда иранцы запустили десятки ракет в пустыню, где никого не было, "Железный купол" сработал, но это стоило бюджету два миллиарда долларов. Жизнь в стране стала крайне сложной. Недовольные есть даже в армейской среде, солдаты устали на передовой. Усиливается реэмиграция. То есть те, кто недавно приехали, теперь уезжают. Это, как правило, пацифисты и левые. Оказавшись в странах ЕС, Канаде и США, они принимаются призывать к созданию независимой Палестины, солидаризируются с местными властями и удваивают международное давление на Тель-Авив", — говорит эксперт.Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов тоже считает, что американцы прекрасно понимают сложность ситуации на Ближнем Востоке, поэтому стремятся не к урегулированию конфликта, а к его минимизации."Тут несколько факторов. Во-первых, "Хезболла" оказалась намного более серьезным противником, чем ХАМАС. Во-вторых, усиливается международное давление на Тель-Авив. Нетаньяху не хочет продолжать разжигать ненависть к своей стране. В-третьих, у "Хезболлы" есть средства для того, чтобы пытаться уничтожить руководителей Израиля, включая премьер-министра.В целом эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что правительство Нетаньяху крупно ошиблось, решившись воевать на два фронта. Возможно, успех в секторе Газа окрылил израильских радикалов и им показалось, что они одолеют не только ХАМАС, но и "Хезболлу". Однако теперь Тель-Авиву все труднее справляться с внутренним и внешним давлением.

