https://ria.ru/20241127/vladimirov-1986095185.html

Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год

Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год - РИА Новости, 27.11.2024

Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год

Власти Ставропольского края направят более 41 миллиарда рублей в сферу образования в следующем году, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T19:58

2024-11-27T19:58

2024-11-27T19:58

ставропольский край

ставропольский край

ставрополь

пятигорск

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937074501_0:0:761:428_1920x0_80_0_0_bc7adfd24cdf4d1d75a1d0bcaed6d24f.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 41 миллиарда рублей в сферу образования в следующем году, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "В следующем году планируем вложить в отрасль образования более 41 миллиарда рублей. Завершим строительство школы в селе Краснокумском Георгиевского округа и реконструкцию школы №1 в селе Арзгир. Начнем строительство двух новых школ в Ставрополе и Пятигорске по 1550 мест каждая. Кроме того, начнем работы по строительству 2 детских садов и реконструкции 2 школ в городе Кисловодске", - написал губернатор в своем телеграм-канале. По его словам, в регионе продолжат укреплять материально-техническую базу и совершенствовать системы безопасности образовательных учреждений, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм. Также будет модернизирована инфраструктура для отдыха и оздоровления детей. "В работу возьмем загородные лагеря "Золотой колосок" в Благодарненском округе, "Лесная сказка" в Ипатовском округе. И продолжим развивать "Гренаду" под Невинномысском", - отметил глава региона. Кроме того, будет выполнена поставленная президентом задача и обеспечены бесплатными горячими обедами ученики начальных классов и дети участников спецоперации. Будут поддержаны талантливые ребята и неравнодушные педагоги. Для них предусмотрены премии, гранты и стимулирующие выплаты. "Образование должно быть качественным и отвечать требованиям времени. От этого зависит не только настоящее наших детей, но и будущее края и страны. Из этого исходим и при бюджетном планировании", - написал Владимиров.

https://ria.ru/20241126/vladimirov-1985844224.html

https://ria.ru/20241114/stavropole-1983698754.html

ставропольский край

ставрополь

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, ставрополь, пятигорск, владимир владимиров