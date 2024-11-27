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Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год - РИА Новости, 27.11.2024
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
19:58 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/vladimirov-1986095185.html
Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год
Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год - РИА Новости, 27.11.2024
Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год
Власти Ставропольского края направят более 41 миллиарда рублей в сферу образования в следующем году, сообщил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T19:58
2024-11-27T19:58
ставропольский край
ставропольский край
ставрополь
пятигорск
владимир владимиров
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 41 миллиарда рублей в сферу образования в следующем году, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "В следующем году планируем вложить в отрасль образования более 41 миллиарда рублей. Завершим строительство школы в селе Краснокумском Георгиевского округа и реконструкцию школы №1 в селе Арзгир. Начнем строительство двух новых школ в Ставрополе и Пятигорске по 1550 мест каждая. Кроме того, начнем работы по строительству 2 детских садов и реконструкции 2 школ в городе Кисловодске", - написал губернатор в своем телеграм-канале. По его словам, в регионе продолжат укреплять материально-техническую базу и совершенствовать системы безопасности образовательных учреждений, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм. Также будет модернизирована инфраструктура для отдыха и оздоровления детей. "В работу возьмем загородные лагеря "Золотой колосок" в Благодарненском округе, "Лесная сказка" в Ипатовском округе. И продолжим развивать "Гренаду" под Невинномысском", - отметил глава региона. Кроме того, будет выполнена поставленная президентом задача и обеспечены бесплатными горячими обедами ученики начальных классов и дети участников спецоперации. Будут поддержаны талантливые ребята и неравнодушные педагоги. Для них предусмотрены премии, гранты и стимулирующие выплаты. "Образование должно быть качественным и отвечать требованиям времени. От этого зависит не только настоящее наших детей, но и будущее края и страны. Из этого исходим и при бюджетном планировании", - написал Владимиров.
https://ria.ru/20241126/vladimirov-1985844224.html
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ставропольский край, ставрополь, пятигорск, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Ставрополь, Пятигорск, Владимир Владимиров
Владимиров: Ставрополье вложит в образование свыше 41 млрд рублей за год

Власти Ставропольского края направят более 41 млрд рублей в сферу образования

© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Власти Ставропольского края направят более 41 миллиарда рублей в сферу образования в следующем году, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"В следующем году планируем вложить в отрасль образования более 41 миллиарда рублей. Завершим строительство школы в селе Краснокумском Георгиевского округа и реконструкцию школы №1 в селе Арзгир. Начнем строительство двух новых школ в Ставрополе и Пятигорске по 1550 мест каждая. Кроме того, начнем работы по строительству 2 детских садов и реконструкции 2 школ в городе Кисловодске", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
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По его словам, в регионе продолжат укреплять материально-техническую базу и совершенствовать системы безопасности образовательных учреждений, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм. Также будет модернизирована инфраструктура для отдыха и оздоровления детей. "В работу возьмем загородные лагеря "Золотой колосок" в Благодарненском округе, "Лесная сказка" в Ипатовском округе. И продолжим развивать "Гренаду" под Невинномысском", - отметил глава региона.
Кроме того, будет выполнена поставленная президентом задача и обеспечены бесплатными горячими обедами ученики начальных классов и дети участников спецоперации. Будут поддержаны талантливые ребята и неравнодушные педагоги. Для них предусмотрены премии, гранты и стимулирующие выплаты.
"Образование должно быть качественным и отвечать требованиям времени. От этого зависит не только настоящее наших детей, но и будущее края и страны. Из этого исходим и при бюджетном планировании", - написал Владимиров.
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