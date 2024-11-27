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Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 27.11.2024 (обновлено: 18:18 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/vertolet-1986058969.html
Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области
Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области - РИА Новости, 27.11.2024
Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:00
2024-11-27T18:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что после удара было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241127/svo-1986009339.html
https://ria.ru/20241127/vsu-1986000466.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области

Вертолет Ми-28нм поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении ведомства.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Российские военные уничтожили 250 боевиков ВСУ в Курской области
Вчера, 14:57
Уточняется, что после удара было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Запорожской области нанесли удары по местам закрепления ВСУ
Вчера, 14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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