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Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области
Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области - РИА Новости, 27.11.2024
Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:00
2024-11-27T18:00
2024-11-27T18:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео обнародовало Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что после удара было выполнено противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241127/svo-1986009339.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Ми-28нм ударил по украинскому опорному пункту в Курской области
Вертолет Ми-28нм поразил личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области