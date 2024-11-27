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В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях - РИА Новости, 27.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
17:53 27.11.2024 (обновлено: 18:08 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/verhnevolzhe-1986057404.html
В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях
В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях - РИА Новости, 27.11.2024
В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях
В Тверской области после завершения основного объема восстановления электроснабжения продолжаются адресные работы по подключению потребителей, обесточенных... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:53
2024-11-27T18:08
жкх
игорь руденя
россети
тверская область
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Тверской области после завершения основного объема восстановления электроснабжения продолжаются адресные работы по подключению потребителей, обесточенных из-за снегопада, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, идут подключения в деревнях Черногубово, Чуприяновка, Большие Борки, селе Никольское Калининского округа. Работы в этих и других населенных пунктах продолжаются. По поручению губернатора Игоря Рудени организованы выездные приемы граждан в населенных пунктах, где длительное время отсутствует электроснабжение, с участием специалистов Минэнергетики и ЖКХ региона и местных администраций. На месте ведется разъяснительная работа по ходу восстановительных работ, а также отрабатываются обращения жителей. К примеру, выездной прием организован в Михайловском сельском поселении. Сейчас здесь на контроле находится проведение работ на местной подстанции. Помощь энергетикам компании "Россети" оказывают сотрудники АО "Тверьгорэлектро". Бригады трудятся круглосуточно. Кроме того, губернатором достигнуты договоренности об усилении группировки энергетиков в Тверской области – в регион дополнительно направлено порядка 42 бригад из соседних регионов. 22 бригады уже приступили к работе на линиях. За прошедшие 24 часа электроснабжение восстановлено у более чем 15 тысяч жителей Верхневолжья. Всего за время восстановительных работ подключено уже свыше 44 тысяч адресов. Основные "высокие" линии (35 киловольт) включены во всех районах Тверской области. Все социальные объекты на территории региона функционируют в штатном режиме. Отдельные работы продолжаются на линиях в 10 киловольт в ряде муниципалитетов. По поручению губернатора специалисты отрабатывают каждое обращение граждан, поступающее в региональное правительство, в том числе обращения, зафиксированные в социальных сетях. Все работы будут идти до полного восстановления электроснабжения у жителей Верхневолжья.
https://ria.ru/20241124/tverskaya-1985449567.html
https://ria.ru/20241125/rudenya-1985555601.html
https://ria.ru/20241126/elektrosnabzhenie-1985780729.html
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жкх, игорь руденя, россети
ЖКХ, Игорь Руденя, Россети, Тверская область
В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях

В Верхневолжье продолжаются адресные работы по восстановлению электроснабжения

© Фото предоставлено Правительством Тверской областиРаботы на электросетях в Верхневолжье
Работы на электросетях в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото предоставлено Правительством Тверской области
Работы на электросетях в Верхневолжье
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Тверской области после завершения основного объема восстановления электроснабжения продолжаются адресные работы по подключению потребителей, обесточенных из-за снегопада, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, идут подключения в деревнях Черногубово, Чуприяновка, Большие Борки, селе Никольское Калининского округа. Работы в этих и других населенных пунктах продолжаются.
Восстановление электроснабжения в Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Руденя: работы по восстановлению электричества продолжаются в Верхневолжье
24 ноября, 16:24
По поручению губернатора Игоря Рудени организованы выездные приемы граждан в населенных пунктах, где длительное время отсутствует электроснабжение, с участием специалистов Минэнергетики и ЖКХ региона и местных администраций.
На месте ведется разъяснительная работа по ходу восстановительных работ, а также отрабатываются обращения жителей. К примеру, выездной прием организован в Михайловском сельском поселении. Сейчас здесь на контроле находится проведение работ на местной подстанции.
Помощь энергетикам компании "Россети" оказывают сотрудники АО "Тверьгорэлектро". Бригады трудятся круглосуточно.
Кроме того, губернатором достигнуты договоренности об усилении группировки энергетиков в Тверской области – в регион дополнительно направлено порядка 42 бригад из соседних регионов. 22 бригады уже приступили к работе на линиях.
Работы по восстановлению электричества в Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Руденя: работы по восстановлению электричества ведутся круглосуточно
25 ноября, 12:24
За прошедшие 24 часа электроснабжение восстановлено у более чем 15 тысяч жителей Верхневолжья. Всего за время восстановительных работ подключено уже свыше 44 тысяч адресов.
Основные "высокие" линии (35 киловольт) включены во всех районах Тверской области. Все социальные объекты на территории региона функционируют в штатном режиме.
Отдельные работы продолжаются на линиях в 10 киловольт в ряде муниципалитетов.
По поручению губернатора специалисты отрабатывают каждое обращение граждан, поступающее в региональное правительство, в том числе обращения, зафиксированные в социальных сетях.
Все работы будут идти до полного восстановления электроснабжения у жителей Верхневолжья.
Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области
26 ноября, 13:37
 
Тверская областьЖКХИгорь РуденяРоссети
 
 
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