https://ria.ru/20241127/verhnevolzhe-1986057404.html

В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях

В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях - РИА Новости, 27.11.2024

В Верхневолжье продолжаются круглосуточные работы на электросетях

В Тверской области после завершения основного объема восстановления электроснабжения продолжаются адресные работы по подключению потребителей, обесточенных... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:53

2024-11-27T17:53

2024-11-27T18:08

жкх

игорь руденя

россети

тверская область

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Тверской области после завершения основного объема восстановления электроснабжения продолжаются адресные работы по подключению потребителей, обесточенных из-за снегопада, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, идут подключения в деревнях Черногубово, Чуприяновка, Большие Борки, селе Никольское Калининского округа. Работы в этих и других населенных пунктах продолжаются. По поручению губернатора Игоря Рудени организованы выездные приемы граждан в населенных пунктах, где длительное время отсутствует электроснабжение, с участием специалистов Минэнергетики и ЖКХ региона и местных администраций. На месте ведется разъяснительная работа по ходу восстановительных работ, а также отрабатываются обращения жителей. К примеру, выездной прием организован в Михайловском сельском поселении. Сейчас здесь на контроле находится проведение работ на местной подстанции. Помощь энергетикам компании "Россети" оказывают сотрудники АО "Тверьгорэлектро". Бригады трудятся круглосуточно. Кроме того, губернатором достигнуты договоренности об усилении группировки энергетиков в Тверской области – в регион дополнительно направлено порядка 42 бригад из соседних регионов. 22 бригады уже приступили к работе на линиях. За прошедшие 24 часа электроснабжение восстановлено у более чем 15 тысяч жителей Верхневолжья. Всего за время восстановительных работ подключено уже свыше 44 тысяч адресов. Основные "высокие" линии (35 киловольт) включены во всех районах Тверской области. Все социальные объекты на территории региона функционируют в штатном режиме. Отдельные работы продолжаются на линиях в 10 киловольт в ряде муниципалитетов. По поручению губернатора специалисты отрабатывают каждое обращение граждан, поступающее в региональное правительство, в том числе обращения, зафиксированные в социальных сетях. Все работы будут идти до полного восстановления электроснабжения у жителей Верхневолжья.

https://ria.ru/20241124/tverskaya-1985449567.html

https://ria.ru/20241125/rudenya-1985555601.html

https://ria.ru/20241126/elektrosnabzhenie-1985780729.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, игорь руденя, россети