https://ria.ru/20241127/verbovka-1985995093.html

Житель Крыма получил тюремный срок за вербовку в антироссийское движение

Житель Крыма получил тюремный срок за вербовку в антироссийское движение - РИА Новости, 27.11.2024

Житель Крыма получил тюремный срок за вербовку в антироссийское движение

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Крыма Эльдара Абдураимова, вербовавшего знакомых в антироссийское подпольное движение... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:14

2024-11-27T14:14

2024-11-27T14:14

происшествия

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Крыма Эльдара Абдураимова, вербовавшего знакомых в антироссийское подпольное движение "Атеш" для совершения терактов, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, 29 сентября 2022 года Абдураимов посмотрел в интернете видео с призывом вступить в антироссийское подпольное движение "Атеш" для осуществления терактов. После этого он направил это видео своим знакомым, которых потом уговаривал совершить теракт в Крыму. Уголовное дело было возбуждено по трем эпизодам статьи о содействии террористической деятельности. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда республики Крым от 11 апреля 2024 года) в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 100 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20210308/dvizhenie-1600370136.html

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происшествия, россия