Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма получил тюремный срок за вербовку в антироссийское движение - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/verbovka-1985995093.html
Житель Крыма получил тюремный срок за вербовку в антироссийское движение
Житель Крыма получил тюремный срок за вербовку в антироссийское движение - РИА Новости, 27.11.2024
Житель Крыма получил тюремный срок за вербовку в антироссийское движение
Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Крыма Эльдара Абдураимова, вербовавшего знакомых в антироссийское подпольное движение... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:14
2024-11-27T14:14
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Крыма Эльдара Абдураимова, вербовавшего знакомых в антироссийское подпольное движение "Атеш" для совершения терактов, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, 29 сентября 2022 года Абдураимов посмотрел в интернете видео с призывом вступить в антироссийское подпольное движение "Атеш" для осуществления терактов. После этого он направил это видео своим знакомым, которых потом уговаривал совершить теракт в Крыму. Уголовное дело было возбуждено по трем эпизодам статьи о содействии террористической деятельности. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда республики Крым от 11 апреля 2024 года) в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 100 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20210308/dvizhenie-1600370136.html
https://ria.ru/20240426/minyust-1942460885.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Житель Крыма получил тюремный срок за вербовку в антироссийское движение

Житель Крыма получил 16 лет колонии за вербовку в антироссийское движение

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Крыма Эльдара Абдураимова, вербовавшего знакомых в антироссийское подпольное движение "Атеш" для совершения терактов, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, 29 сентября 2022 года Абдураимов посмотрел в интернете видео с призывом вступить в антироссийское подпольное движение "Атеш" для осуществления терактов. После этого он направил это видео своим знакомым, которых потом уговаривал совершить теракт в Крыму.
Элене Хоштария - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
Выпускница МГИМО основала антироссийское движение в Грузии
8 марта 2021, 18:32
Уголовное дело было возбуждено по трем эпизодам статьи о содействии террористической деятельности.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда республики Крым от 11 апреля 2024 года) в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 100 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение"
26 апреля, 12:01
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала