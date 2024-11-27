https://ria.ru/20241127/ushakov-1986032819.html

Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США

Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США - РИА Новости, 27.11.2024

Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США

На инаугурацию президента США не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:30

2024-11-27T16:30

2024-11-27T16:31

олимпийские игры

сша

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На инаугурацию президента США не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "На инаугурации вообще не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов. А если кто-то говорит, что "я еду на инаугурацию", то он едет не на инаугурацию саму, то есть не на саму церемонию, а он едет на различные протокольные мероприятия, которые в массовом порядке проводятся в связи с инаугурацией... Поэтому, если кто-нибудь говорит, что "я был приглашен на инаугурацию", то не верьте", - сказал Ушаков изданию Life.

https://ria.ru/20241126/memorandum-1985894482.html

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Наталья Макарова

олимпийские игры, сша, россия, юрий ушаков