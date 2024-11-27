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Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США
Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США - РИА Новости, 27.11.2024
Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США
На инаугурацию президента США не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:30
2024-11-27T16:30
2024-11-27T16:31
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юрий ушаков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На инаугурацию президента США не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "На инаугурации вообще не предусматривается приглашение иностранных делегаций, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов. А если кто-то говорит, что "я еду на инаугурацию", то он едет не на инаугурацию саму, то есть не на саму церемонию, а он едет на различные протокольные мероприятия, которые в массовом порядке проводятся в связи с инаугурацией... Поэтому, если кто-нибудь говорит, что "я был приглашен на инаугурацию", то не верьте", - сказал Ушаков изданию Life.
https://ria.ru/20241126/memorandum-1985894482.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, сша, россия, юрий ушаков
Олимпийские игры, США, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, кто будет присутствовать на инаугурации президента США
Ушаков рассказал, что на инаугурацию президента США приглашают только послов