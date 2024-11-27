https://ria.ru/20241127/unilever-1986027199.html
Глава Unilever объяснил уход компании из России
Глава Unilever объяснил уход компании из России - РИА Новости, 27.11.2024
Глава Unilever объяснил уход компании из России
Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever ушел из России, так как терял контроль над бизнесом в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:04
2024-11-27T16:04
2024-11-27T16:34
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever ушел из России, так как терял контроль над бизнесом в стране, заявил генеральный директор компании Хайн Шумахер (Hein Schumacher). В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. В октябре 2024 года компания завершила продажу своего российского и белорусского бизнеса в пользу компаний "Арнест". Шумахер заявил в интервью агентству Блумберг, что компания стала хуже справляться с такими задачами, как перемещение денежных средств в Россию и из нее, а также оценка своих результатов и влияние на управление брендами. "Я не видел в ближайшем будущем того, что мы смогли бы восстановить этот контроль, и это определило решение о выходе (из России - ред.)… Я обнаружил, что в последние полтора года работы это было, пожалуй, самое сложное решение", - добавил Шумахер. Он также назвал процесс "утомительным". Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 190 стран. В том числе в России у нее было порядка 40 брендов, самые известные из них: косметическая продукция Axe, Dove, "Лесной бальзам", "Чистая линия", Rexona, "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", бытовая химия Cif и Domestos, мороженое "Магнат", Ekzo, "Инмарко", Carte D'Or, пищевая продукция Knorr.
https://ria.ru/20241118/gazprom-1984306599.html
https://ria.ru/20241114/germaniya-1983729254.html
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экономика, технологии, россия, unilever
Экономика, Технологии, Россия, Unilever
Глава Unilever объяснил уход компании из России
Глава Unilever объяснил уход из России потерей контроля над бизнесом
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever ушел из России, так как терял контроль над бизнесом в стране, заявил генеральный директор компании Хайн Шумахер (Hein Schumacher).
В марте 2022 года Unilever
заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию
и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. В октябре 2024 года компания завершила продажу своего российского и белорусского бизнеса в пользу компаний "Арнест".
Шумахер заявил в интервью агентству Блумберг, что компания стала хуже справляться с такими задачами, как перемещение денежных средств в Россию и из нее, а также оценка своих результатов и влияние на управление брендами.
"Я не видел в ближайшем будущем того, что мы смогли бы восстановить этот контроль, и это определило решение о выходе (из России - ред.)… Я обнаружил, что в последние полтора года работы это было, пожалуй, самое сложное решение", - добавил Шумахер. Он также назвал процесс "утомительным".
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 190 стран. В том числе в России у нее было порядка 40 брендов, самые известные из них: косметическая продукция Axe, Dove, "Лесной бальзам", "Чистая линия", Rexona, "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", бытовая химия Cif и Domestos, мороженое "Магнат", Ekzo, "Инмарко", Carte D'Or, пищевая продукция Knorr.