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США призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет
США призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет - РИА Новости, 27.11.2024
США призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет
США призвали Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки людей в ВСУ, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:21
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США призвали Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки людей в ВСУ, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме. "Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение возраста (призыва. — Прим. ред.) для своих военных до 18 лет. <...> Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат", — говорится в публикации.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование Сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". В свою очередь, Владимир Путин ранее говорил, что США заставят руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. * Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241127/prigovor-1986105616.html
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В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
США призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет
Reuters: США призвали Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет