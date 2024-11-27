ЦАХАЛ предупредила жителей Ливана о запрете на движение на юг
ЦАХАЛ предупредила жителей Ливана о запрете на передвижения южнее реки Литани
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем
Мирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Арабоязычный представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри выступил с предупреждением к жителям Ливана о запрете на передвижения южнее реки Литани до утра четверга.
"В целях вашей безопасности и безопасности ваших близких вам запрещено двигаться на юг в сторону деревень, которые ЦАХАЛ попросил эвакуировать, или в сторону сил ЦАХАЛ в этом районе. Любое движение в сторону этих мест подвергает вас риску. Сообщаем вам, что с 17.00 сегодняшнего вечера до 07.00 часов утра завтрашнего дня (18.00-08.00 мск - ред.) действует абсолютный запрет на движение на юг от реки Литани", - сообщил Эдри на своей странице в социальной сети X.
Представитель ЦАХАЛ пояснил, что жителям севернее реки Литани запрещено передвигаться на юг, а те, кто находится к югу от реки Литани, должны оставаться на месте.
"Напоминаем, что ЦАХАЛ по-прежнему дислоцируется на своих позициях на юге Ливана в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, и наши силы будут действовать жестко против любого движения, нарушающего это указание", - подчеркнул Эдри.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Оно вступило в силу в ночь на среду. Таким образом, между конфликтующими сторонами впервые за 13 месяцев непрерывной вооруженной эскалации установился "режим тишины".
Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенному США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.