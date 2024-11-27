https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html

В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ

В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2024

В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ

План избранного президентом США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов вынуждает правительственных юристов массово переходить в частный сектор,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:00

2024-11-27T18:00

2024-11-27T18:28

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

вивек рамасвами

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. План избранного президентом США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов вынуждает правительственных юристов массово переходить в частный сектор, пишет агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. По словам Дана Бинстока, который работает рекрутером в Вашингтоне уже 20 лет, число госслужащих Федерального правительства США, обратившихся в его фирму, в пять раз превышает привычные показатели периода после выборов. "Градус неопределенности зашкаливает", - передает агентство его слова. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".

https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, вивек рамасвами