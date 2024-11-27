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В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2024
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18:00 27.11.2024 (обновлено: 18:28 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2024
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ
План избранного президентом США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов вынуждает правительственных юристов массово переходить в частный сектор,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:00
2024-11-27T18:28
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
вивек рамасвами
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. План избранного президентом США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов вынуждает правительственных юристов массово переходить в частный сектор, пишет агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. По словам Дана Бинстока, который работает рекрутером в Вашингтоне уже 20 лет, число госслужащих Федерального правительства США, обратившихся в его фирму, в пять раз превышает привычные показатели периода после выборов. "Градус неопределенности зашкаливает", - передает агентство его слова. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html
сша
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ

Reuters: план Трампа заставляет госслужащих переходить в частный сектор

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. План избранного президентом США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов вынуждает правительственных юристов массово переходить в частный сектор, пишет агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По словам Дана Бинстока, который работает рекрутером в Вашингтоне уже 20 лет, число госслужащих Федерального правительства США, обратившихся в его фирму, в пять раз превышает привычные показатели периода после выборов.
"Градус неопределенности зашкаливает", - передает агентство его слова.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВивек Рамасвами
 
 
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