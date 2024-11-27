https://ria.ru/20241127/trump-1986053587.html
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2024
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ
План избранного президентом США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов вынуждает правительственных юристов массово переходить в частный сектор,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:00
2024-11-27T18:00
2024-11-27T18:28
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
вивек рамасвами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. План избранного президентом США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов вынуждает правительственных юристов массово переходить в частный сектор, пишет агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. По словам Дана Бинстока, который работает рекрутером в Вашингтоне уже 20 лет, число госслужащих Федерального правительства США, обратившихся в его фирму, в пять раз превышает привычные показатели периода после выборов. "Градус неопределенности зашкаливает", - передает агентство его слова. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
https://ria.ru/20241119/trump-1984027652.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
В США чиновники массово уходят в частный сектор из-за Трампа, пишут СМИ
Reuters: план Трампа заставляет госслужащих переходить в частный сектор