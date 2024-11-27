https://ria.ru/20241127/trevoga-1985917797.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T06:54
2024-11-27T06:54
2024-11-27T06:54
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в столице прозвучала в 6.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, полтавская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу