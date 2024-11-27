https://ria.ru/20241127/trevoga-1985917797.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.11.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:54

2024-11-27T06:54

2024-11-27T06:54

в мире

киев

полтавская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в столице прозвучала в 6.35 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241127/smi-1985908150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, полтавская область, украина, вооруженные силы рф