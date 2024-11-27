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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:16 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/trevoga-1985911617.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:16
2024-11-27T04:16
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов. Ракетную опасность ночью во вторник Смирнов объявил в 1:44 мск.
https://ria.ru/20241126/rakety-1985820122.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность

Губернатор Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
Ракетную опасность ночью во вторник Смирнов объявил в 1:44 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Безопасность
 
 
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