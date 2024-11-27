https://ria.ru/20241127/trevoga-1985911617.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.11.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:16
2024-11-27T04:16
2024-11-27T04:16
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов. Ракетную опасность ночью во вторник Смирнов объявил в 1:44 мск.
https://ria.ru/20241126/rakety-1985820122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Губернатор Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность