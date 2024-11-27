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Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых - РИА Новости, 27.11.2024
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15:49 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/t-bank-1986023006.html
Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых
Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых - РИА Новости, 27.11.2024
Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых
В честь Дня самозанятых, который отмечается 27 ноября, Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых и тех, кто хочет ими стать, сообщает банк. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:49
2024-11-27T15:49
т-банк (ао «тинькофф банк»)
банки
самозанятые
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В честь Дня самозанятых, который отмечается 27 ноября, Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых и тех, кто хочет ими стать, сообщает банк.Ежемесячно десятки тысяч самозанятых обращаются в Т-Банк по вопросам регистрации и ведения бизнеса. Самые популярные вопросы от самозанятых касаются следующих тем: заявки по оформлению самозанятости – 30%, выбор формы налогообложения – 16%, создание и отправка чеков – 7%, консультации по вопросам получения документов и справок — 4%, расторжения договоров с заказчиками — 3%, обеспечительные меры — 2%, говорится в сообщении.В связи с ростом количества более сложных и нестандартных обращений, было принято решение о создании выделенной линии поддержки, куда смогут обратиться самозанятые и получить консультацию специалистов.Сотрудники кол-центра проходят профильный курс обучения перед тем, как отвечать на вопросы клиентов, кроме того, многие из них имеют опыт работы в качестве самозанятых, добавили в банке.
https://ria.ru/20241127/data-tsentry-1985927695.html
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т-банк (ао «тинькофф банк»), банки, самозанятые
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Банки, самозанятые
Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых

Т-Банк объявил о запуске бесплатной линии консультаций для самозанятых

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В честь Дня самозанятых, который отмечается 27 ноября, Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых и тех, кто хочет ими стать, сообщает банк.
Ежемесячно десятки тысяч самозанятых обращаются в Т-Банк по вопросам регистрации и ведения бизнеса. Самые популярные вопросы от самозанятых касаются следующих тем: заявки по оформлению самозанятости – 30%, выбор формы налогообложения – 16%, создание и отправка чеков – 7%, консультации по вопросам получения документов и справок — 4%, расторжения договоров с заказчиками — 3%, обеспечительные меры — 2%, говорится в сообщении.
В связи с ростом количества более сложных и нестандартных обращений, было принято решение о создании выделенной линии поддержки, куда смогут обратиться самозанятые и получить консультацию специалистов.
Сотрудники кол-центра проходят профильный курс обучения перед тем, как отвечать на вопросы клиентов, кроме того, многие из них имеют опыт работы в качестве самозанятых, добавили в банке.
Центр обработки данных - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году
Вчера, 10:00
 
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Банкисамозанятые
 
 
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