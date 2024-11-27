https://ria.ru/20241127/t-bank-1986023006.html

Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых

Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых - РИА Новости, 27.11.2024

Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых

В честь Дня самозанятых, который отмечается 27 ноября, Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых и тех, кто хочет ими стать, сообщает банк. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:49

2024-11-27T15:49

2024-11-27T15:49

т-банк (ао «тинькофф банк»)

банки

самозанятые

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В честь Дня самозанятых, который отмечается 27 ноября, Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых и тех, кто хочет ими стать, сообщает банк.Ежемесячно десятки тысяч самозанятых обращаются в Т-Банк по вопросам регистрации и ведения бизнеса. Самые популярные вопросы от самозанятых касаются следующих тем: заявки по оформлению самозанятости – 30%, выбор формы налогообложения – 16%, создание и отправка чеков – 7%, консультации по вопросам получения документов и справок — 4%, расторжения договоров с заказчиками — 3%, обеспечительные меры — 2%, говорится в сообщении.В связи с ростом количества более сложных и нестандартных обращений, было принято решение о создании выделенной линии поддержки, куда смогут обратиться самозанятые и получить консультацию специалистов.Сотрудники кол-центра проходят профильный курс обучения перед тем, как отвечать на вопросы клиентов, кроме того, многие из них имеют опыт работы в качестве самозанятых, добавили в банке.

https://ria.ru/20241127/data-tsentry-1985927695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

т-банк (ао «тинькофф банк»), банки, самозанятые