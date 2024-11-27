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В РПЦ рассказали, сколько священников побывало на фронте - РИА Новости, 27.11.2024
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Религия
 
18:14 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/svyaschenniki-1986064593.html
В РПЦ рассказали, сколько священников побывало на фронте
В РПЦ рассказали, сколько священников побывало на фронте - РИА Новости, 27.11.2024
В РПЦ рассказали, сколько священников побывало на фронте
Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:14
2024-11-27T18:14
религия
россия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне специальной военной операции побывало для окормления бойцов на фронте более 2,5 тысяч священников, большая часть из которых отправилась добровольцами. "Побывало в зоне специальной военной операции более 2500 священников Русской православной церкви. Из них меньшая часть – это штатные священники, которые сегодня у нас в Вооруженных силах, более 300 есть таких должностей, как гражданских служащих. Остальные – это добровольцы. Эти 300 тоже побывали уже не раз, естественно", – сказал митрополит на посвященной вооруженным силам секции Всемирного русского народного собора (ВРНС). Большинство священников, отправившихся окормлять бойцов добровольно, побывали на фронте не по одному разу, добавил митрополит, отметив, что в это число не входят священники, которые только привозят на фронт гуманитарную помощь. "Мы отмечаем тех, кто приезжает к нам, регистрируется, которые бывают (на фронте – ред.) от 10 дней и больше: месяц, полтора, два, три месяца. Некоторые сегодня подписывают контракты. Мы не считаем тех, кто приехал, например, с заместителем губернатора своей области, привез гуманитарную помощь и уехал назад, – сосчитать это невозможно. Тем, кто регистрируется в военном отделе, мы сегодня пытаемся помогать материально, выделяем командировочные", – пояснил он. "Свыше 100 священников РПЦ находятся в зонах СВО и КТО, там они непосредственно занимаются духовным окормлением военнослужащих. Большая часть из них - добровольцы. Перед отправкой туда они проходят специальную подготовку", - сказал, в свою очередь, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков. Ранее сообщалось, что в армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ. Президент РФ Владимир Путин обещал обсудить с патриархом Кириллом вопрос статуса священников в армии в Ново-Огарево во время встречи с семьями погибших участников СВО. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985442228.html
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россия, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ рассказали, сколько священников побывало на фронте

Митрополит Ставропольский Кирилл: на фронте побывало более 2,5 тысяч священников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами
Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне специальной военной операции побывало для окормления бойцов на фронте более 2,5 тысяч священников, большая часть из которых отправилась добровольцами.
"Побывало в зоне специальной военной операции более 2500 священников Русской православной церкви. Из них меньшая часть – это штатные священники, которые сегодня у нас в Вооруженных силах, более 300 есть таких должностей, как гражданских служащих. Остальные – это добровольцы. Эти 300 тоже побывали уже не раз, естественно", – сказал митрополит на посвященной вооруженным силам секции Всемирного русского народного собора (ВРНС).
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Большинство священников, отправившихся окормлять бойцов добровольно, побывали на фронте не по одному разу, добавил митрополит, отметив, что в это число не входят священники, которые только привозят на фронт гуманитарную помощь.
"Мы отмечаем тех, кто приезжает к нам, регистрируется, которые бывают (на фронте – ред.) от 10 дней и больше: месяц, полтора, два, три месяца. Некоторые сегодня подписывают контракты. Мы не считаем тех, кто приехал, например, с заместителем губернатора своей области, привез гуманитарную помощь и уехал назад, – сосчитать это невозможно. Тем, кто регистрируется в военном отделе, мы сегодня пытаемся помогать материально, выделяем командировочные", – пояснил он.
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"Свыше 100 священников РПЦ находятся в зонах СВО и КТО, там они непосредственно занимаются духовным окормлением военнослужащих. Большая часть из них - добровольцы. Перед отправкой туда они проходят специальную подготовку", - сказал, в свою очередь, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков.
Ранее сообщалось, что в армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ. Президент РФ Владимир Путин обещал обсудить с патриархом Кириллом вопрос статуса священников в армии в Ново-Огарево во время встречи с семьями погибших участников СВО.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
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