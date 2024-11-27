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Самарские психологи оказали поддержку 3,7 тыс ветеранов СВО и их близким - РИА Новости, 27.11.2024
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12:27 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/svo-1985972411.html
Самарские психологи оказали поддержку 3,7 тыс ветеранов СВО и их близким
Самарские психологи оказали поддержку 3,7 тыс ветеранов СВО и их близким - РИА Новости, 27.11.2024
Самарские психологи оказали поддержку 3,7 тыс ветеранов СВО и их близким
Психологическую поддержку получили 3,7 тысячи ветеранов СВО и их близких с начала года в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:27
2024-11-27T12:27
самарская область
вячеслав федорищев
сво
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Психологическую поддержку получили 3,7 тысячи ветеранов СВО и их близких с начала года в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В Самарской области выстроена комплексная система оказания помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. Особое внимание уделяется психологической составляющей. С начала 2024 года помощь психологов получили 3700 человек", - говорится в сообщении правительства Самарской области. С 1 марта 2023 года на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн был открыт специальный центр по работе с участниками СВО "Возвращение", который оказывает поддержку военнослужащим СВО и их семьям в вопросах получения медпомощи и лекарств, реабилитации и адаптации. В госпитале также оказывается психологическая помощь. Сейчас группа психологов центра "Возвращение" работает на базе самарского филиала госфонда "Защитники Отечества". На прием к медицинским психологам можно прибыть лично в филиал фонда, записаться по телефону, через соцсети филиала или сайт "Госуслуги". Консультации проводятся как очно, так и онлайн. При необходимости специалисты могут выехать к пациентам на дом. В каждом муниципалитете региона для семей участников СВО, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, также предусмотрено социально-психологическое сопровождение. Психологи комплексных центров соцобслуживания населения оказывают помощь супругам, родителям и детям участников СВО. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева система оказания психологической помощи в регионе будет совершенствоваться. На базе филиала госфонда "Защитники Отечества" планируется также создание центра психологического сопровождения, в том числе для семей военнослужащих. Постепенно эта практика охватит все муниципальные образования Самарской области.
https://ria.ru/20241126/pedagogi-1985853598.html
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самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО
Самарские психологи оказали поддержку 3,7 тыс ветеранов СВО и их близким

В Самарской области психологи оказали помощь 3,7 тыс ветеранам СВО и их близким

© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самара. Архивное фото
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Психологическую поддержку получили 3,7 тысячи ветеранов СВО и их близких с начала года в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Самарской области выстроена комплексная система оказания помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. Особое внимание уделяется психологической составляющей. С начала 2024 года помощь психологов получили 3700 человек", - говорится в сообщении правительства Самарской области.
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С 1 марта 2023 года на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн был открыт специальный центр по работе с участниками СВО "Возвращение", который оказывает поддержку военнослужащим СВО и их семьям в вопросах получения медпомощи и лекарств, реабилитации и адаптации. В госпитале также оказывается психологическая помощь. Сейчас группа психологов центра "Возвращение" работает на базе самарского филиала госфонда "Защитники Отечества".
На прием к медицинским психологам можно прибыть лично в филиал фонда, записаться по телефону, через соцсети филиала или сайт "Госуслуги". Консультации проводятся как очно, так и онлайн. При необходимости специалисты могут выехать к пациентам на дом.
В каждом муниципалитете региона для семей участников СВО, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, также предусмотрено социально-психологическое сопровождение. Психологи комплексных центров соцобслуживания населения оказывают помощь супругам, родителям и детям участников СВО.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева система оказания психологической помощи в регионе будет совершенствоваться. На базе филиала госфонда "Защитники Отечества" планируется также создание центра психологического сопровождения, в том числе для семей военнослужащих. Постепенно эта практика охватит все муниципальные образования Самарской области.
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