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ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 27.11.2024
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12:11 27.11.2024 (обновлено: 12:16 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/svo-1985966685.html
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре контратаки, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:11
2024-11-27T12:16
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре контратаки, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 53-й, 60-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 производства США. "Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия, сша, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), кировск
Вооруженные силы Украины, Россия, США, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Кировск
ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки "Запад"

"Запад" отразил четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 450 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре контратаки, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 53-й, 60-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 производства США. "Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.
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