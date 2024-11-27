https://ria.ru/20241127/svo-1985966685.html

ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 27.11.2024

ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре контратаки, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:11

2024-11-27T12:11

2024-11-27T12:16

вооруженные силы украины

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сша

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

кировск

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре контратаки, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 53-й, 60-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоосиново, Безмятежное Харьковской области, Кировск, Ивановка, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119 производства США. "Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241127/zelenskiy-1985909137.html

россия

сша

харьковская область

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вооруженные силы украины, россия, сша, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), кировск