https://ria.ru/20241127/svo-1985966312.html

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" отразили десять атак, ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:10

2024-11-27T12:10

2024-11-27T12:20

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили десять атак, ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров ДНР."Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность