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Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" отразили десять атак, ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:10
2024-11-27T12:10
2024-11-27T12:20
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили десять атак, ВСУ потеряли за сутки до 415 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 132-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Леонидовка и Димитров ДНР."Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 415 военных в зоне действий "Центра"