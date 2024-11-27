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После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.11.2024
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21:03 27.11.2024
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После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело
После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.11.2024
После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:03
2024-11-27T21:03
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт. "Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, уточнили в ведомстве.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы из травматики в центре Москвы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
«
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт.
"Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, уточнили в ведомстве.
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