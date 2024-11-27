https://ria.ru/20241127/strelba-1986105204.html

После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.11.2024

После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:03

2024-11-27T21:03

2024-11-27T21:03

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" после стрельбы из травматического оружия в центре Москвы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт. "Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. В результате один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, предположительно, из травматического оружия. После чего все участники скрылись. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241124/chelovek-1985450319.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва