Рейтинг@Mail.ru
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913837.html
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ
Расчеты современных БПЛА "Суперкам" общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:14
2024-11-27T05:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980720322_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_6a8b3d62b913ea7e1366ac3a3bc65df4.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты современных БПЛА "Суперкам" общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты разведывательных БПЛА "Суперкам" группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы на одном из направлений расчет "Суперкама" выявил скопление живой силы и боевую технику подразделения ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью реактивной системы залпового огня "Град". "Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - следует из сообщения МО. Минобороны РФ также предоставило видео работы расчета БПЛА. "Летаем на дальность до 40 километров. Обычно, когда мы работаем, артиллерия уже готова, ждет координаты целей. Поражали и гаубицы М777, и БМП Bradley", - рассказал на видео Минобороны командир отделения с позывным "Марак".
https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913487.html
https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985396562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980720322_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_67feb8275443590222218d754e926759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ

Минобороны: расчеты дронов "Суперкам" вскрыли пункты дислокации и технику ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты современных БПЛА "Суперкам" общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты разведывательных БПЛА "Суперкам" группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия", - говорится в сообщении.
Военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Российские морпехи захватили блиндажи на Курском направлении
05:08
В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы на одном из направлений расчет "Суперкама" выявил скопление живой силы и боевую технику подразделения ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью реактивной системы залпового огня "Град".
"Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - следует из сообщения МО.
Минобороны РФ также предоставило видео работы расчета БПЛА.
"Летаем на дальность до 40 километров. Обычно, когда мы работаем, артиллерия уже готова, ждет координаты целей. Поражали и гаубицы М777, и БМП Bradley", - рассказал на видео Минобороны командир отделения с позывным "Марак".
Детонация боеприпаса в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
"Путин стоит у руля". В США высказались о спецоперации
23 ноября, 22:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала