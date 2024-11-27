https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913837.html

Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ

Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024

Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ

Расчеты современных БПЛА "Суперкам" общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:14

2024-11-27T05:14

2024-11-27T05:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты современных БПЛА "Суперкам" общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты разведывательных БПЛА "Суперкам" группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы на одном из направлений расчет "Суперкама" выявил скопление живой силы и боевую технику подразделения ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью реактивной системы залпового огня "Град". "Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - следует из сообщения МО. Минобороны РФ также предоставило видео работы расчета БПЛА. "Летаем на дальность до 40 километров. Обычно, когда мы работаем, артиллерия уже готова, ждет координаты целей. Поражали и гаубицы М777, и БМП Bradley", - рассказал на видео Минобороны командир отделения с позывным "Марак".

https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913487.html

https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985396562.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность