https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913837.html
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ
Расчеты современных БПЛА "Суперкам" общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:14
2024-11-27T05:14
2024-11-27T05:14
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безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты современных БПЛА "Суперкам" общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты разведывательных БПЛА "Суперкам" группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы на одном из направлений расчет "Суперкама" выявил скопление живой силы и боевую технику подразделения ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью реактивной системы залпового огня "Град". "Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - следует из сообщения МО. Минобороны РФ также предоставило видео работы расчета БПЛА. "Летаем на дальность до 40 километров. Обычно, когда мы работаем, артиллерия уже готова, ждет координаты целей. Поражали и гаубицы М777, и БМП Bradley", - рассказал на видео Минобороны командир отделения с позывным "Марак".
https://ria.ru/20241127/spetsoperatsiya-1985913487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчеты российских дронов вскрыли пункты дислокации ВСУ
Минобороны: расчеты дронов "Суперкам" вскрыли пункты дислокации и технику ВСУ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Расчеты современных БПЛА "Суперкам" общевойсковой армии группировки войск "Запад" вскрыли пункты временной дислокации и боевую технику подразделений ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты разведывательных БПЛА "Суперкам" группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ
артиллерийскими и танковыми подразделениями. Для поиска целей и их распознавания БПЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором. Как только цель противника обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывает огонь артиллерия", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ходе боевой работы на одном из направлений расчет "Суперкама" выявил скопление живой силы и боевую технику подразделения ВСУ и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью реактивной системы залпового огня "Град".
"Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - следует из сообщения МО.
Минобороны РФ
также предоставило видео работы расчета БПЛА.
"Летаем на дальность до 40 километров. Обычно, когда мы работаем, артиллерия уже готова, ждет координаты целей. Поражали и гаубицы М777, и БМП Bradley", - рассказал на видео Минобороны командир отделения с позывным "Марак".